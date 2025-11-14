ترامب يأمر بالتحقيق في علاقات إبستين مع بيل كلينتون

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الجمعة- إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المزعومة مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزير الخزانة في عهده لاري سامرز وآخرين.

واتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يبذلون قصارى جهدهم لإعادة ترويج ما سماها "كذبة إبستين" مجددا رغم أن وزارة العدل نشرت 50 ألف صفحة من الوثائق.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" أنهم يفعلون ذلك لصرف الأنظار عن سياساتهم الفاشلة وخسائرهم، لا سيما فضيحة الإغلاق الحكومي. وقال إن الحزب الديمقراطي في حالة فوضى تامة ولا يعرف ما يفعل.

وأضاف أنّ بعض الجمهوريين الذين وصفهم بالضعفاء وقعوا في براثنهم لأنهم ضعاف وسذج، على حدّ تعبيره.

وذكر أيضا أن إبستين كان ديمقراطيا وهو مشكلة الديمقراطيين، لا الجمهوريين، قائلا: "اسألوا كلينتون وريد هوفمان وسامرز عن إبستين، فهم يعرفون كل شيء عنه".

ودعا الديمقراطيين إلى عدم تضييع وقتهم معه فلديه بلد يجب أن يديره، على حدّ تعبيره.

مراسلات

وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي نشروا، الأربعاء الماضي، رسائل بريد إلكتروني تفترض أن ترامب كان يعلم باعتداءات إبستين على فتيات قاصرات، الأمر الذي أغضب البيت الأبيض.

واستشهد الديمقراطيون بمراسلات متبادلة بين إبستين وكل من المؤلف مايكل وولف وجيلين ماكسويل، وهي سيدة مجتمع بريطانية وصديقة سابقة لرجل الأعمال، تقضي عقوبة السجن لمدة 20 عاما بتهم من بينها الاتجار بقاصر جنسيا.

وقال الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب -في بيان- إن "إبستين كتب في مراسلات خاصة مع جيسلين ماكسويل عام 2011 أن دونالد ترامب قضى ساعات في منزلي مع إحدى ضحايا الاتجار الجنسي".

واستشهد الديمقراطيون برسالة بريد إلكتروني أخرى مع وولف عام 2019، ذكر فيها إبستين صراحة أن دونالد ترامب كان على علم بالفتيات، بحسب ما ورد في نص المراسلة.

إعلان

ورد البيت الأبيض باتهام الديمقراطيين في مجلس النواب بنشر رسائل البريد الإلكتروني لتشويه سمعة ترامب.

ودأب الرئيس الأميركي على نفي أي علم له بنشاطات الاستغلال الجنسي التي ارتكبها إبستين، والذي عُثر عليه ميتا في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات كان يستدرجهن.

وكان ترامب صديقا لرجل الأعمال جيفري إبستين لسنوات، لكن العلاقة بينهما توترت قبل نحو عقدين، وأكد ترامب أن خلافا وقع بينهما قبل سنوات من افتضاح أمر جرائم إبستين.

وحضر ترامب مناسبات اجتماعية مع إبستين في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الـ21، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات، وأدت وفاة إبستين إلى تأجيج كثير من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات محرجة تتعلق بمجموعة من الشخصيات البارزة.