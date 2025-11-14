بي بي سي تعتذر لترامب وترفض مطالبته بالتعويض

اعتذرت هيئة البث البريطانية "بي بي سي" للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحرير خطابه ليبدو وكأنه دعا إلى العنف، لكنها قالت، إنه لا يوجد أساس قانوني له لمقاضاة الشبكة.

وقالت "بي بي سي" إنها لن تعرض الفيلم الوثائقي من جديد على أي من منصاتها، والذي اتهمه محامو ترامب بالتشهير.

وعرضت الشبكة الفيلم الوثائقي خلال برنامج (بانوراما) الشهير قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، وتم فيه تحرير وتجميع 3 مقاطع من خطاب لترامب يعود للسادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول. وأعطى التعديل انطباعا بأنه دعا إلى العنف.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بينما تأسف بي بي سي بشدة على الطريقة التي حُرر بها مقطع الفيديو، إلا أننا لا نوافق إطلاقا على وجود أساس لادعاء التشهير".

وأضافت في بيانها، أن رئيسها سمير شاه أرسل، اليوم الخميس، "رسالة شخصية إلى البيت الأبيض أوضح فيها أنه والمؤسسة يعتذران عن التعديل". واعتذر شاه في وقت سابق من الأسبوع للجنة رقابة بالبرلمان البريطاني وقال، إن التعديل كان نتيجة "خطأ في التقدير".

وهدد محامو الرئيس الأميركي، يوم الأحد الماضي، بمقاضاة بي بي سي للحصول على تعويضات تصل إلى مليار دولار ما لم تسحب الفيلم الوثائقي وتعتذر للرئيس وتعوضه عن "الأضرار المالية وتشويه سمعته".

وفي الأثناء قالت "بي بي سي" أمس الخميس، إنها تنظر في مزاعم جديدة نشرتها صحيفة ديلي تلغراف بشأن تحرير برنامج آخر لخطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة تليغراف -التي كان لها السبق في نشر قصة ذلك الوثائقي- أن برنامج (نيوزنايت) الذي تبثه الهيئة حرر أيضا لقطات انتقائية لنفس الخطاب في تقرير بثه في يونيو/حزيران 2022، أي قبل عامين من تحرير الخطاب ببرنامج بانوراما.

وأضافت الصحيفة أن التحرير الذي بثه نيوزنايت كان مشابها لنسخة بانوراما.

وردا على تقرير تلغراف الأحدث، قال متحدث باسم "بي بي سي" "تلتزم هيئة الإذاعة البريطانية بأعلى المعايير التحريرية".