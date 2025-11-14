أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

بي بي سي تعتذر لترامب وترفض مطالبته بالتعويض

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 12: The logo of the BBC is displayed above the entrance of Broadcasting House on November 12, 2025 in London, England. US President Donald Trump has threatened a $1b law suit against the British broadcaster, alleging a BBC Panorama episode made "false, defamatory, disparaging, misleading, and inflammatory statements about President Trump." Trump's accusations followed the Telegraph's publication of a memo by Michael Prescott, a former external adviser on editorial standards at the BBC, which raised concerns over the selective edit of a January 6, 2021 speech made by Trump to supporters that aired in a BBC Panorama episode ahead of the 2024 US election. A letter from Trump's lawyers outlines demands to the BBC to retract the documentary, issue an apology, and compensate Trump for "the harm cased" by November 15, or else face legal action. On Sunday, BBC Director General Tim Davie and Deborah Turness, head of BBC News, resigned over Prescott's accusations of "systemic" bias in the outlet's news coverage on Trump, the Israel-Gaza conflict, and transgender issues. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
محامو ترامب يعتبرون الفيلم الوثائقي الذي بثته بي بي سي تشهيرا (غيتي)
Published On 14/11/2025
|
آخر تحديث: 05:04 (توقيت مكة)

حفظ

اعتذرت هيئة البث البريطانية "بي بي سي" للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحرير خطابه ليبدو وكأنه دعا إلى العنف، لكنها قالت، إنه لا يوجد أساس قانوني له لمقاضاة الشبكة.

وقالت "بي بي سي" إنها لن تعرض الفيلم الوثائقي من جديد على أي من منصاتها، والذي اتهمه محامو ترامب بالتشهير.

وعرضت الشبكة الفيلم الوثائقي خلال برنامج (بانوراما) الشهير قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، وتم فيه تحرير وتجميع 3 مقاطع من خطاب لترامب يعود للسادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول. وأعطى التعديل انطباعا بأنه دعا إلى العنف.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بينما تأسف بي بي سي بشدة على الطريقة التي حُرر بها مقطع الفيديو، إلا أننا لا نوافق إطلاقا على وجود أساس لادعاء التشهير".

وأضافت في بيانها، أن رئيسها سمير شاه أرسل، اليوم الخميس، "رسالة شخصية إلى البيت الأبيض أوضح فيها أنه والمؤسسة يعتذران عن التعديل". واعتذر شاه في وقت سابق من الأسبوع للجنة رقابة بالبرلمان البريطاني وقال، إن التعديل كان نتيجة "خطأ في التقدير".

وهدد محامو الرئيس الأميركي، يوم الأحد الماضي، بمقاضاة بي بي سي للحصول على تعويضات تصل إلى مليار دولار ما لم تسحب الفيلم الوثائقي وتعتذر للرئيس وتعوضه عن "الأضرار المالية وتشويه سمعته".

وفي الأثناء قالت "بي بي سي" أمس الخميس، إنها تنظر في مزاعم جديدة نشرتها صحيفة ديلي تلغراف بشأن تحرير برنامج آخر لخطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة تليغراف -التي كان لها السبق في نشر قصة ذلك الوثائقي- أن برنامج (نيوزنايت) الذي تبثه الهيئة حرر أيضا لقطات انتقائية لنفس الخطاب في تقرير بثه في يونيو/حزيران 2022، أي قبل عامين من تحرير الخطاب ببرنامج بانوراما.

وأضافت الصحيفة أن التحرير الذي بثه نيوزنايت كان مشابها لنسخة بانوراما.

إعلان

وردا على تقرير تلغراف الأحدث، قال متحدث باسم "بي بي سي" "تلتزم هيئة الإذاعة البريطانية بأعلى المعايير التحريرية".

المصدر: رويترز

إعلان