أخبار|باكستان

باكستان تعلن توقيف 4 أشخاص على خلفية تفجير إسلام آباد

Pakistani security officials stand guard after a powerful car bomb exploded outside a district court in Islamabad, Pakistan, Tuesday, Nov. 11, 2025. (AP Photo/Mohammad Yousuf)
مسؤولون أمنيون باكستانيون يتولون الحراسة بعد انفجار سيارة مفخخة قوية في إسلام آباد (أسوشيتد برس)
Published On 14/11/2025
|
آخر تحديث: 14:37 (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت السلطات الباكستانية الجمعة أنها أوقفت 4 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى "خلية إرهابية" قيادتها في أفغانستان، على صلة بالهجوم الانتحاري الذي ضرب إسلام آباد الثلاثاء وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

وقالت الحكومة الباكستانية على موقع إكس "أُوقف 4 عناصر في حركة طالبان باكستان متورطون في هجوم إسلام آباد"، وأضافت أن "هذه الخلية كانت تتلقى تعليماتها وتوجيهاتها في كل خطوة من قيادتها الموجودة في أفغانستان".

وأسفر هجوم أول استهدف دورية للشرطة قرب محكمة في العاصمة، الثلاثاء الماضي، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 27 آخرين، في حين قتل 3 أشخاص عندما اقتحم انتحاري بسيارة مفخخة بوابة كلية عسكرية في وزيرستان، قبل أن يشتبك مسلحون مع الجيش لأكثر من 24 ساعة انتهت بمقتل جميع المهاجمين، وفق الإعلانات الرسمية.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم في إسلام آباد، وهو الأول الذي يضرب العاصمة منذ نحو 3 سنوات، في حين حذرت الحركة من شن مزيد من الهجمات "ما لم تُطبق الشريعة الإسلامية في البلاد".

وتشهد باكستان، منذ عودة حركة طالبان للسلطة في أفغانستان صيف العام 2021، تصاعدا في الهجمات. وتتهم إسلام آباد كابل بدعم حركة طالبان باكستان، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

epa12520458 Pakistani security officials stand guard during a security alert in Karachi, Pakistan, 12 November 2025, as security was stepped up at court buildings after a suicide bombing outside the Islamabad judicial complex. A suicide bombing outside Islamabad’s district court complex on 11 November killed at least 12 people and injured 27, authorities said. Jamaat-ul-Ahrar (JuA), a splinter faction of the Pakistani Taliban, claimed responsibility for the attack. EPA/SHAHZAIB AKBER
التوتر بين باكستان وأفغانستان تصاعد منذ اشتباكات حدودية دامية الشهر الماضي (الأوروبية)

اتهامات ونفي

من جهتها، نفت الحكومة الأفغانية الاتهامات الباكستانية، مؤكدة أنها اعتقلت أو قتلت عناصر باكستانية مرتبطة بـ"تنظيم الدولة الإسلامية/ولاية خراسان".

وقال المتحدث باسم طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد "إن وجود مسلحين باكستانيين داخل أفغانستان لا يعني تحمّل الشعب الأفغاني أو حكومته المسؤولية".

في المقابل، كررت وزارة الإعلام الباكستانية اتهاماتها، مؤكدة أن "هويات الإرهابيين الذين قُتلوا تثبت ارتباطهم بقواعد في أفغانستان".

إعلان

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ اشتباكات حدودية دامية الشهر الماضي، في حين تهدد إسلام آباد باتخاذ إجراءات إذا استمرت الهجمات، في وقت تتعثر فيه مفاوضات التهدئة بين الجارتين.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان