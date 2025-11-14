واشنطن توافق على أول صفقة أسلحة لتايوان منذ عودة ترامب للحكم

وافقت الولايات المتحدة على بيع تايوان تجهيزات ومعدات قيمتها 330 مليون دولار، في أول صفقة عسكرية مع الجزيرة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، حسب ما أفادت وزارة الخارجية في تايبيه الجمعة.

وقالت الوزارة "هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة ترامب الجديدة بيع أسلحة لتايوان"، بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على الصفقة.

بدوره، أعلن البنتاغون في بيان خلال وقت متأخر أمس الخميس الموافقة على بيع قطع غيار طائرات لتايوان.

وأضاف "ستعزز عملية البيع المقترحة قدرة المتلقي على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأسراب طائرات إف-16 وسي-130″، وغيرها من الطائرات.

أتى ذلك بعد أن امتنع الرئيس الأميركي في سبتمبر/أيلول الماضي عن المصادقة على مساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لتايوان.

وتقول الصين إن تايوان هي إقليم تابع لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، فيما تعترض الحكومة التايوانية بشدة على مزاعم بكين بالسيادة، وتقول إن شعب تايوان هو الوحيد القادر على تحديد مستقبله.

وفي حين تحظى تايوان بقطاعها الخاص للإنتاج العسكري، إلا أن قدراتها لا تقارن بما يمتلكه الجيش الصيني، وتعوّل على الدعم العسكري الأميركي.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أخبره بأنه لن يغزو تايوان أثناء وجود الرئيس الجمهوري في منصبه.

وترتبط واشنطن بعلاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، لكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع تايوان.