الصين تحذّر اليابان من هزيمة "ساحقة" إذا تدخلت في تايوان

حذّرت الصين اليابان اليوم الجمعة من هزيمة عسكرية "ساحقة" إذا استخدمت القوة للتدخل في تايوان، وحذرت مواطنيها من زيارة اليابان وسط غضب بكين من تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان.

ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية جيانغ بين كلمات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن أي هجوم صيني على تايوان بأنها غير مسؤولة وخطيرة للغاية.

وأضاف جيانغ في بيان "إذا لم يتعلم الجانب الياباني الدروس المستقاة من التاريخ وتجرأ على المجازفة، أو حتى استخدام القوة للتدخل في مسألة تايوان، فلن يكون أمامه سوى أن يتكبد هزيمة ساحقة أمام جيش التحرير الشعبي الصيني ذي الإرادة الفولاذية، ويدفع ثمنا باهظا".

وأثارت تاكايتشي خلافا دبلوماسيا مع بكين بتصريحاتها في البرلمان الأسبوع الماضي بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يعد "وضعًا يهدد البقاء" ويؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

ونشر كبير الدبلوماسيين الصينيين في أوساكا شوي جيان مقالا عن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان على منصة إكس، وقال "يجب قطع الرقبة القذرة التي تقحم نفسها في أمور غيرها"، قبل أن يحذف المنشور لاحقا.

وردت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الجمعة باستدعاء السفير الصيني لديها بسبب ما وصفتها بالتصريحات "غير اللائقة للغاية" التي أدلى بها شوي، في استمرار للخلاف المتبادل القائم منذ أسبوع.

تجنب السفر

ودعت بعض الشخصيات السياسية البارزة في اليابان إلى طرد كبير الدبلوماسيين الصينيين في أوساكا، لكن طوكيو لم تطلب من بكين حتى الآن سوى "اتخاذ الإجراءات المناسبة" دون الخوض في تفاصيل.

واستدعت وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس سفير اليابان لدى الصين لتقديم "احتجاج شديد اللهجة" على تصريحات تاكايتشي.

وعبّرت الوزارة اليوم الجمعة عن "مخاوف جدية" بشأن التحركات العسكرية والأمنية لليابان في الآونة الأخيرة بما في ذلك الغموض بشأن مبادئها غير النووية.

إعلان

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي إن قرار اليابان عدم استبعاد الحصول على غواصات نووية يشير إلى تحول "سلبي" كبير في السياسة.

وطلبت الوزارة في وقت متأخر اليوم من المواطنين الصينيين تجنب السفر إلى اليابان في المستقبل القريب، مشيرة إلى تدهور العلاقات بسبب تصريحات تاكايتشي و"المخاطر الكبيرة" التي قد تواجه رعاياها هناك.