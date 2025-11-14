الصين تحتج على تصريحات لرئيسة وزراء اليابان بشأن تايوان

استدعت بكين الخميس السفير الياباني لديها بسبب تصريحات لرئيسة وزراء بلاده الجديدة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان التي تعتبرها الحكومة الصينية جزءا من أراضيها.

وأفادت وكالة شينخوا الصينية بأن سون ويدونغ نائب وزير الخارجية الصيني استدعى السفير الياباني كينجي كاناسوغي أمس الخميس، "وأبدى احتجاجا شديدا على التصريحات الخاطئة التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن الصين".

وكانت ساناي تاكايتشي صرّحت الأسبوع الماضي بأن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار "الدفاع الجماعي عن النفس".

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان إنه إذا كانت حالة طوارئ في تايوان تستلزم "نشر بوارج واستخدام القوة، فإن ذلك قد يشكل وضعا يهدد بقاء (اليابان)، مهما كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر".

وتصر بكين على أن تايوان جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لضم الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية الخميس تصريحات تاكايتشي، وقالت إنها "لن تتسامح معها بأي حال من الأحوال".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي "يتعين على الجانب الياباني تصحيح أخطائه فورا والتراجع عن تصريحاته غير المبررة وإلا سيتوجب عليه تحمل كل العواقب المترتبة على ذلك".