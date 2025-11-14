الخارجية الأميركية توافق على بيع أنظمة اتصالات عسكرية للعراق

أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على بيع أنظمة اتصالات عسكرية للعراق بقيمة 100 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان صادر، أمس الخميس، عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الحرب.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية وافقت على بيع أنظمة اتصالات وراديو بقيمة 100 مليون دولار للعراق.

ووصف البيان البيع بأنه محتمل، مما يعني أن الصفقة قد تتطلب إجراءات إضافية أو موافقة من جهة أخرى أو أكثر.

وتشمل الصفقة نقاط وصول لاسلكية، وأجهزة راديو محمولة، وأنظمة محطات راديو، وأنظمة مكررات الراديو.

وأوضح البنتاغون أن المقاول الرئيسي لعملية البيع سيكون شركة (إل.3 هاريس كوربوريشن).