نشطاء يتسلقون بوابة براندنبورغ ويرفعون لافتة تطالب بـ"الحرية لفلسطين"

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، حادثة لافتة بعدما تسلّق نشطاء مؤيدون لفلسطين بوابة براندنبورغ الشهيرة، ورفعوا لافتة ضخمة تطالب بـ"الحرية لفلسطين" وتندد بالإبادة الجماعية في غزة، وذلك احتجاجا على دعم الحكومة الألمانية للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت شرطة برلين إن 6 نشطاء وصلوا إلى موقع البوابة في ساحة باريسر بلاتز ظهر اليوم، مستخدمين شاحنة مزوّدة برافعة. وصعد 3 منهم إلى أعلى البوابة، البالغ ارتفاعها نحو 26 مترا، بينما بقي الثلاثة الآخرون في الشاحنة، وأغلقوها من الداخل.

ورفع النشطاء فوق القمة لافتة كبيرة كُتب عليها "الإبادة الجماعية لن تتكرر مرة أخرى.. الحرية لفلسطين"، كما أشعلوا شعلات حمراء ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين ورافضة للحرب.

وقال المتحدث باسم شرطة برلين إن العملية "حدثت بسرعة كبيرة"، موضحا أن الشرطة وصلت إلى الموقع خلال دقائق، لكنها لم توقف الرافعة فورا خشية وقوع حوادث أو سقوط أحد المتسلقين.

وأضاف أن فريق إنقاذ خاص من الشرطة تولّى مهمة إنزال النشطاء بعد نحو ساعة ونصف من التفاوض والتدخل الميداني، مؤكدا توقيف جميع المشاركين الستة.

وأشار المتحدث إلى أن النشطاء يواجهون تهم التعدي على الممتلكات العامة وانتهاك قوانين السلامة العامة، مضيفا أن السلطات تقوم بمسح فني لتحديد ما إذا كانت الرافعة قد ألحقت أي أضرار بالنصب التاريخي الذي يعود إلى القرن 18.

ليست الأولى من نوعها

كما أشار المتحدث باسم شرطة برلين إلى أن واقعة اليوم ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت بوابة براندنبورغ في السابق حوادث مشابهة من قبل محتجين على قضايا مختلفة، لافتا إلى أن "فرق الإنقاذ التابعة للشرطة تمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف".

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المعارضة الشعبية داخل ألمانيا لموقف الحكومة من الحرب في غزة. فقد أظهرت استطلاعات للرأي أن نحو 63% من الألمان يعارضون الهجوم الإسرائيلي، بينما يرى 62% أن ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ورغم هذا الرفض الشعبي، يؤكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس تمسكه بالدعم الكامل لإسرائيل، مشددا على "المسؤولية التاريخية" لألمانيا تجاه أمن الدولة اليهودية في ضوء ماضي الحقبة النازية.

كما رفض ميرتس دعوات لفرض حظر أسلحة على إسرائيل أو تعليق اتفاقيات تجارية معها، وأبدى معارضته لأي خطوة للاعتراف بدولة فلسطينية في الظروف الراهنة.