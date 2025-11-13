نتنياهو: لن أطلب العفو بشروط الإدانة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن محاكمته بتهم الفساد "تضر بالمصالح الأميركية والإسرائيلية على حد سواء"، مؤكدا رفضه تقديم طلب عفو إذا كان ذلك يتطلب اعترافا بالذنب.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع المذيعة الأسترالية إيرين مولن، أن "هذه المحاكمة عبثية تماما. أقضي ثلاثة أيام أسبوعيا في المحكمة، بينما أخوض حربا وأسعى لتوسيع نطاق السلام".

وشدد نتنياهو على أن محاكمته "تضر بالمصالح الأميركية والإسرائيلية، وتقوّض قدرته على دفع قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل إسرائيل والمنطقة".

وردا على رسالة رسمية وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، طالب فيها بمنح نتنياهو عفوا كاملا، قال الأخير "لن أطلب العفو إذا كان ذلك يعني الإقرار بالذنب. هذا لن يحدث، ولا أحد يطالبني بذلك".

انقسام داخلي

وأثار طلب ترامب العفو عن نتنياهو انقساما حادا داخل إسرائيل، حيث يعتبر المعارضون هذا الطلب بمثابة تدخل أميركي "سافر" في الشأن الداخلي الإسرائيلي.

ويرى المعارضون أنه لا يوجد سبب لوقف إجراءات محاكمة نتنياهو، وأن عليه الإقرار بالذنب في حال أراد الحصول على عفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ.

وفي رسالته الرسمية إلى الرئيس الإسرائيلي، قال ترامب "أدعوكم إلى العفو الكامل عن بنيامين نتنياهو".

ورد هرتسوغ بالقول إن "من يرغب في الحصول على العفو، عليه تقديم طلب رسمي وفقا للقواعد"، في إشارة إلى أن الكرة باتت في ملعب نتنياهو، الذي يرفض الاعتراف بالذنب.

مكتب الرئيس الإسرائيلي: #ترمب طلب في رسالة العفو عن نتنياهو.. كيف كانت ردود الفعل الإسرائيلية على ذلك؟#الجزيرة_ألبوم pic.twitter.com/ycfwnzJy51 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 12, 2025

محمية أميركية

من جهتها، اعتبرت صحيفة "هآرتس" أن رسالة ترامب تمثل "تدخلا غير لائق في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

إعلان

وشددت الصحيفة على أن "النظام القضائي الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار في قضية نتنياهو".

وأضافت الصحيفة "بعد منح إسرائيل الضوء الأخضر لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وبعد المساعدة في إطلاق سراح الرهائن، يبدو أنه (ترامب) ينظر إلى إسرائيل على أنها محمية أميركية. ويسعى الآن إلى إنقاذ نتنياهو من عواقب القانون".

الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، وهي منظمة أهلية، وصفت طلب ترامب بأنه "ضغط سياسي غير قانوني يُلحق ضررا بالغا بالمبادئ الديمقراطية"، وطالبت بضرورة استمرار الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو دون أي تدخل سياسي.

من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لبيد عبر منصة إكس "للتذكير: ينص القانون الإسرائيلي على أن الشرط الأول للحصول على العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال".

"نتنياهو يستحق التبرئة"

في المقابل، دافع أعضاء من حزب الليكود عن نتنياهو، معتبرين أن التهم الموجهة إليه "ملفقة"، ودعوا الرئيس الإسرائيلي إلى الاستجابة لطلب ترامب.

وقال عضو الكنيست عن حزب "الليكود" موشيه سعادة، في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن نتنياهو "يستحق التبرئة".

من جهته، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعمه لنتنياهو، وكتب عبر منصة إكس "التهم الملفقة والدنيئة ضد رئيس الوزراء تحولت منذ زمن إلى لائحة اتهام ضد الادعاء نفسه، الذي تتكشف افتراءاته وجرائمه يوميا في المحكمة".

وأضاف بن غفير أن "العفو هو الإجراء الصحيح والعاجل في هذه القضية"، موجها دعوة مباشرة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قائلا "استمع إلى الرئيس ترامب".

نهاية مسيرته السياسية

من جهتها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "العفو الرئاسي غير ممكن في هذه المرحلة من المحاكمة".

وأوضحت أن العفو "لا يصدر إلا قبل بدء الإجراءات أو بعد النطق بالحكم، وكلاهما ليس في المرحلة الحالية من المحاكمة".

ورأت أن مثل هذه الصفقة "من وجهة نظر نتنياهو غير قابلة للتنفيذ، لأنها ستُنهي مسيرته السياسية فعليا".

ويُحاكم نتنياهو في 3 قضايا فساد معروفة إعلاميا بـ"الملفات 1000 و2000 و4000″، تتعلق بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال، والتفاوض مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، وتقديم تسهيلات لموقع إخباري مقابل دعم إعلامي.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.