ممثل اليونيسيف بالسودان للجزيرة: نحو 30 مليون شخص بحاجة لمساعدات عاجلة

قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في السودان شيلدون بيت -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إن نحو 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، نصفهم من الأطفال.

وأضاف أن 29 مليون سوداني بحاجة إلى أمن غذائي ودعم في التغذية، وأن هناك 10 ملايين طفل باتوا من النازحين وهم في أمس الحاجة إلى حزم كاملة من المساعدات التي تحتوي على الطعام والتطعيم وكل الضروريات.

وأشار إلى أن الأطفال يعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية، وسط موارد محدودة وحاجات إنسانية هائلة، مؤكدا أن الأطفال ليس لديهم جرعات كافية من التطعيم ولا سبيل لهم للوصول إلى المدارس.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 5 ملايين طفل سوداني بلا مأوى بسبب الحرب، كما قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن أكثر من 70% من الأطفال النازحين من الفاشر إلى طويلة يعانون سوء التغذية.

وأشار ممثل اليونيسيف إلى الصعوبات التي تواجهها منظمته، حيث لا يمكنها الوصول إلى أماكن من الصراع المتضررة في إقليم دارفور، لكنه قال إن الأمر في شمال السودان أكثر سهولة وهناك تعامل مع الحكومة من أجل إيصال الطعام والمياه والمواد الصحية.

وأوضح -في حديثه للجزيرة- أن البيروقراطية تشكل أحد أكبر العوائق أمام إيصال المساعدات، مؤكدا أن اليونيسيف بحاجة إلى المزيد من الدعم المالي ومن الشركاء.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أرهقت السودانيين، وتفاقمت أوضاعهم بعد سيطرة قوات الدعم على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال إقليم دارفور، حيث قامت بارتكاب مجازر فظيعة ضد المدنيين، كما أكدت مختلف التقارير، مما أدى إلى نزوح آلاف العائلات إلى مناطق أكثر أمنا في شمال وغرب دارفور.