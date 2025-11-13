الصحفي سامي الحامدي يعود لبريطانيا بعد إطلاق سراحه بأميركا

عاد المعلق السياسي البريطاني من أصل تونسي سامي الحامدي إلى لندن اليوم الخميس بعد إطلاق سراحه في الولايات المتحدة، حيث أمضى أكثر من أسبوعين في مركز لاحتجاز المهاجرين.

وكان الحامدي احتُجز في 26 أكتوبر/تشرين الأول في مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد أن ألغى مسؤولون أميركيون تأشيرته خلال جولة عمل انتقد فيها حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الحامدي للصحفيين إنه يدرس مقاضاة السلطات الأميركية بسبب اعتقاله في مركز احتجاز الهجرة على خلفية تعليقاته حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبعد يومين من الكشف عن مغادرته طواعية للولايات المتحدة، أشاد الحامدي بالقضاة الاتحاديين لتبرئته مما وصفه بالاحتجاز "الفاشل" من قبل "المتطرفين" داخل الحكومة الأميركية.

وأضاف، حين استقبلته أسرته "من الرائع أن أعود بعد أن برأني قاضيان اتحاديان، وكلاهما وجد أن هناك انتهاكات خطيرة لحرية التعبير".

وأضاف أن الاتهام الوحيد ضده كان تجاوز مدة تأشيرته بعد أن تم إلغاؤها دون سابق إنذار، وأصر على أنه امتثل لجميع شروط التأشيرة، قائلا إن الإجراء مرتبط بدفاعه عن غزة.

وقال "أريد أن أقول إن هذا لم يكن مجرد هجوم علي، لقد كان هجوما على حريات الأميركيين العاديين والمواطنين في جميع أنحاء العالم، كان هجوما على حريتهم في قول الحقيقة في مواجهة الكراهية".

وكان مسؤولو الأمن الداخلي الأميركي قد احتجزوا الحامدي وألغوا تأشيرته في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدوا حينها أنه سيُرحّل ولن يُسمح له باستكمال جولته للتحدث أمام الجمهور في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية تريشيا ماكلوفلين حينها إن "أولئك الذين يدعمون الإرهاب ويقوضون الأمن القومي الأميركي لن يُسمح لهم بالعمل أو زيارة هذا البلد" في عهد الرئيس دونالد ترامب، بحسب وصفها.

وقبل اعتقاله تحدث الحامدي في حفل لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في كاليفورنيا، وكان من المقرر أن يتحدث في إحدى فعاليات المجلس في فلوريدا، وقال المجلس وكذلك زوجة الحامدي إن السلطات احتجزته في مطار سان فرانسيسكو الدولي.

ونددت منظمات حقوقية ومدافعون عن حرية الصحافة باحتجاز الحامدي، بوصف الاحتجاز اعتداء على حرية التعبير. والحامدي هو مسؤول في مجلة إنترناشونال إنترست المعنية بتقديم الاستشارات حول المخاطر السياسية ومحلل في التلفزيون البريطاني.