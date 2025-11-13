أخبار|قطر

قطر تدعو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتطبيق اتفاق غزة

مؤتمر صحفي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أعقاب العدوان الإسرائيلي على الدوحة في قطر في محاولة اغتيال قادة حماس In this framegrab taken from video Qatar Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani addresses the press in Doha, Qatar, Tuesday Sept. 9, 2025,(AP Photo)
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (أسوشيتد برس)
Published On 13/11/2025
آخر تحديث: 14:22 (توقيت مكة)

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء القطري من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتم خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

وبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة + وكالات

