قطر تدعو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتطبيق اتفاق غزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء القطري من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتم خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

وبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.