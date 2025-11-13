قصف على بيت لاهيا وخان يونس وعمليات نسف بحي التفاح

أفاد مراسل الجزيرة بتعرض بلدة بيت لاهيا ومدينتي غزة وخان يونس لغارات إسرائيلية صباح اليوم الخميس، وأضاف أن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف للمباني في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

من جهتها أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت، فجر اليوم، محيط مدرسة أحمد الشقيري في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات واسعة في عدة مناطق بالقطاع أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 242 فلسطينيا وإصابة مئات آخرين.

وتشمل الانتهاكات قصف المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ونسف المباني السكنية.

ويأتي ذلك بينما قال مراسل الجزيرة إن عملية البحث عن جثث أسرى إسرائيليين شرقي حي الزيتون بمدينة غزة انتهت على أن تستأنف اليوم الخميس.

وكانت عملية مشتركة بين فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكتائب القسام، مدعومة بآليات هندسية، قد بدأت صباحا البحث عن جثة أسير إسرائيلي داخل المنطقة الصفراء في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

حاجيات واستجابة

إنسانيا، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة تتسارع، على الرغم من القيود العديدة التي لا تزال قائمة.

وشدد المكتب في بيان، على ضرورة رفع هذه العوائق حتى يتم التمكن من توسيع نطاق الاستجابة بأسرع وقت ممكن لتلبية جميع الاحتياجات في غزة.

وأضاف البيان: "سيتم إعادة فتح معبر زيكيم شمال غزة، أمام الشحنات الإنسانية"، موضحا أنه في الأسابيع الأخيرة، أصلحت الأمم المتحدة الطريق المؤدي إلى المعبر داخل غزة استعدادا لإعادة فتحه.

ولفت إلى أن المعبر مغلق منذ شهرين، إذ لم تدخل أي إمدادات إلى غزة مباشرة من الشمال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشركاء يحذرون من أنه بسبب التأخير المستمر في التخليص الجمركي والعوائق الأخرى التي تؤثر على توزيع الطرود الغذائية، يضطر الشركاء إلى تعديل الكمية لاستغلال المخزون المتاح.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 69 ألف شهيد، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة لدمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية بالقطاع المنكوب.