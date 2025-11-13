صحف عالمية: أوضاع غزة المعيشية لا تزال مزرية ونتنياهو يواجه ضغوطا

تناولت صحف ومواقع عالمية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة التي تتواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من طرف الإدارة الأميركية.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أشار إلى أن الهدنة في غزة خففت حدة الأزمة الإنسانية، لكن عمال الإغاثة يحذرون من أن الاحتياجات مازالت هائلة وسط استمرار القيود الإسرائيلية على عملهم.

وتقول المسؤولة بمنظمة " أطباء بلا حدود" كارولين سيغوين إن الأوضاع المعيشية في غزة لا تزال مزرية، وإن العديد من الفلسطينيين يعيشون في خيام مؤقتة دون مياه جارية أو كهرباء بجوار أكوام من القمامة ومياه الصرف الصحي المتدفقة.

وتلفت الصحيفة الأميركية إلى أن البنك الدولي قدر تكلفة إعادة إعمار غزة بأكثر من 70 مليار دولار.

وفي موقع ناشيونال إنترست، قال الكاتب شالوم ليبنر إن نتنياهو يواجه ضغوطا متزايدة بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة، مضيفا أن إسرائيل أبدت اعتراضها على بعض بنود مسودة "القوة الدولية للاستقرار" التي عرضت على أعضاء مختارين في مجلس الأمن الدولي.

ويرى الكاتب أن "توجه ترامب نحو اتفاق دائم في غزة وزيادة التطبيع مع العالم العربي مع أنهما قد يؤديان في النهاية إلى استقرار أكبر على المدى الطويل لإسرائيل، فقد يكونان "ضربة قاضية لحكومة نتنياهو".

وكتبت صحيفة لوموند عن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع الحظر عن الشركات الإسرائيلية المشاركة في معرض ميليبول باريس للأمن الداخلي والسلامة المقرر عقده يوم 18 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن القرار يأتي بعد عام من اعتماد باريس سياسة تمنع مشاركة الشركات الإسرائيلية المتورطة في حرب غزة بالمعارض الفرنسية.

وأوضحت مصادر فرنسية -بحسب لوموند- أن ماكرون أراد تقديم بادرة لتسهيل الحوار مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات الدبلوماسية بين الطرفين.