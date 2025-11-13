شهيدان بالخليل والاحتلال يزعم اعتقال خلية لحماس بالضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينييَن، مساء اليوم الخميس، بزعم محاولتهما تنفيذ هجوم بزجاجات حارقة قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر (شمال مدينة الخليل) في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن قوة عسكرية أطلقت النار على الشابين (الفلسطينيين) أثناء اقترابهما من المستوطنة، مما أدى إلى مقتلهما (استشهادهما) في المكان.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك خلية تابعة لحركة حماس بمدينة بيت لحم، زعم أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجير وإطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية بالضفة.

ووفق بيان الجيش الإسرائيلي اليوم، نفذت قوات الاحتلال -بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة- أكثر من 15 عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال نحو 50 ناشطا بينهم أسرى محررون، وضبط أسلحة من بينها بندقية "إم 16".

وزعم البيان أن إحدى المجموعات كانت على استعداد لتنفيذ هجمات في المستقبل القريب، وأن إحباط هذه البنية التحتية حال دون وقوع عمليات واسعة النطاق قد تُسفر عن خسائر بشرية كبيرة.

اقتحامات وحرق مسجد

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في منطقة الضاحية العليا بمدينة نابلس، في حين اندلعت مواجهات في بلدة ميثلون (جنوب شرق جنين) أطلقت خلالها هذه القوات قنابل الغاز تجاه الشبان الفلسطينيين.

كما أقدم مستوطنون على إحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس (شمال غرب محافظة سلفيت) وقاموا بحرق مصاحف المسجد.

ومن جانبها وصفت حركة حماس هذه الحادثة بأنها "جريمة نكراء واعتداء صارخ على الأديان".

وأكد حماس في بيان لها أن جريمة إحراق المسجد "تكشف مجددا مستوى سادية وعنصرية الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وأضاف البيان أن "الاعتداءات المتكررة على الأرض والمقدسات تتم برعاية مباشرة من حكومة الاحتلال الفاشية، في محاولة لفرض أمر واقع وتغيير معالم الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقائق التاريخ فيها" داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات الممنهجة للقوانين الدولية والشرائع السماوية".

آثار الدمار بعد هدم قوات الاحتلال متنزهًا في بلدة القبيبة شمال غرب القدس#الجزيرة #ألبوم pic.twitter.com/0fR8Vht3aB — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 13, 2025

هدم في القدس واقتحام الأقصى

وفي القدس، أُصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الجدار الفاصل بين بلدتي بيت حنينا والرام شمال المدينة المقدسة المحتلة، دون أن تُعرف حالة المواطن الصحية حتى اللحظة.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، متنزه بلدية بدّو (شمال غرب القدس المحتلة).

ويُعد المتنزه، الذي تبلغ مساحته نحو 5 دونمات، المتنفس الوحيد لقرى شمال غرب القدس، وقد أُقيم قبل أكثر من 20 عاما لخدمة الأهالي وتوفير مساحة عامة للراحة والترفيه.

كما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، حيث اقتحم 267 مستوطنا باحاته بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق معطيات دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأدى المستوطنون المقتحمون صلوات وطقوسا تلمودية داخل المسجد المبارك، في وقت واصلت فيه شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى منع المصلين من دخول المسجد الشريف فترة الاقتحامات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشريف، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1071 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1600 طفل، وفق مصادر طبية فلسطينية.