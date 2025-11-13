رئيسة تنزانيا تعيّن أحد الموالين رئيسا للوزراء بعد انتخابات جدلية

عينت رئيسة تنزانيا سامية صلوحو حسن اليوم الخميس وزير المالية السابق مويغولو نجمبا رئيسا للوزراء بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل شهدت احتجاجات دامية قالت منظمات حقوقية إن مئات المتظاهرين قُتلوا خلالها.

وصوّت البرلمان لصالح تعيين نجمبا بأغلبية شبه مطلقة كما كان متوقعا بعد إعلان فوز حسن الساحق في انتخابات 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونجمبا -الذي شغل مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل جون ماغوفولي- تعهد بالعمل بجد في منصبه الجديد.

وتوقعت الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 6% هذا العام مدفوعا بمشاريع بنى تحتية تشمل الطرق والسكك الحديدية وتوليد الطاقة رغم تقليص المساعدات الدولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة.

في المقابل، اتهمت المعارضة حكومة حسن بتزوير الانتخابات وإقصاء منافسيها، مما فجّر احتجاجات عنيفة.

وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل مئات المحتجين، في حين تحدثت المعارضة وناشطون عن أكثر من ألف قتيل على يد قوات الأمن، وهي أرقام اعتبرتها الحكومة مبالغا فيها، دون تقديم حصيلة بديلة.

يذكر أن نجمبا عضو في البرلمان منذ عام 2010، وشغل سابقا منصب نائب الأمين العام لحزب "تشاما تشا مابيندوزي" الحاكم.

وقال المحلل السياسي ريتشارد مبوندا من جامعة دار السلام إن استمرار نجمبا في مناصبه منذ تولي حسن السلطة يعكس ثقتها الكبيرة به.