تركيا: "قوة الاستقرار الدولية" بغزة يجب أن تضمن وقف إطلاق نار دائما

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن أهم ما تتوقعه أنقرة من قوة تثبيت الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة هو أن تقدم ضمانات باستمرار وقف إطلاق النار الهش.

وفي إحاطة إعلامية في أنقرة، قالت الوزارة أيضا إن تركيا تعتقد أن مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة يجب أن يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، بما يتماشى مع القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث أمس الأربعاء في العاصمة أنقرة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي المفاوضات الجارية في نيويورك حول مشروع القرار الأميركي بإنشاء قوة استقرار دولية في غزة.

وأكد فيدان في مؤتمر صحفي، ضرورة الإفصاح عن مجال عمل قوة الاستقرار المخطط إنشاؤها في غزة، مشددا على ضرورة أن يتذكر المجتمع الدولي أهمية إسناد إدارة شؤون قطاع غزة للفلسطينيين.

وأضاف أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تُظهر أنها تمتلك الإرادة لاتخاذ خطوات بناءة لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وأنه ينبغي أن يكون لدى الجانب الإسرائيلي النهج ذاته.

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أشد المنتقدين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفة إياها بالإبادة الجماعية. وبرزت وسيطا أساسيا في جهود وقف إطلاق النار، معبرة عن رغبتها في الانضمام إلى قوة تثبيت الاستقرار، رغم اعتراضات إسرائيل المتكررة.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الجمعة الماضية إن موعد وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة قريب للغاية، ورأى أن الأمور "تسير على ما يرام حتى الآن" في إطار وقف إطلاق النار.

وقد أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية والمطروح أمام مجلس الأمن الدولي استنادا إلى خطة ترامب المكونة من 20 بندا لوقف الحرب في القطاع، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي فور دخولها القطاع.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال، ودمار أكثر من 90% من مباني القطاع.

ولا تزال إسرائيل تواصل قصفها لقطاع غزة ونسفها لما تبقى من مساكنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.