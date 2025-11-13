تركيا تعلق استخدام طائرات "سي-130"

علقت تركيا استخدام طائرات الشحن العسكرية "سي-130" حتى إشعار آخر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، عقب حادث تحطم إحداها أسفر عن مقتل 20 عسكريا.

وقررت الوزارة تعليق جميع الرحلات المجدولة لطائرات "سي-130 البالغ عددها 18 طائرة إلى حين الانتهاء من عمليات التفتيش والفحص الفني.

وأكدت أيضا العثور على آخر الضحايا العشرين، مشيرة إلى أن كل الجثث ستنقل إلى تركيا.

وتحطمت الطائرة، الثلاثاء الماضي، شرق جورجيا حينما كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 20 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن جهازي تسجيل بيانات الرحلة نُقلا إلى أنقرة بعد العثور عليهما في موقع التحطم.

وأظهرت مقاطع فيديو، صورها شهود، الطائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلّفة وراءها دخانا أبيض، قبل أن تتحطم باعثة دخانا أسود كثيفا.

والطائرة "سي-130 هيركوليس" هي طائرة شحن عسكرية طورتها شركة لوكهيد مارتن الأميركية وتنتجها منذ الخمسينيات.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع التركية اليوم إن من السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة، وأضافت أن فريق التحقيق يبذل جهودا كبيرة من أجل كشف كافة ملابسات الحادث في أسرع وقت.

وقالت الوزارة إن التقرير الرسمي المنتظر بشأن الحادث سيكشف عن السبب، مضيفة أن الطائرة لم تكن تحمل أي ذخيرة في رحلتها الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة كانت تقل فريق صيانة من 10 أفراد مكلفين بخدمة طائرات "إف-16" التركية التي شاركت في احتفالات يوم النصر في أذربيجان، إلى جانب طاقم الطائرة ومعدات الصيانة.