تايوان: نسعى لتعميق علاقاتنا مع إسرائيل وفلسطين سيئة بالنسبة لنا

أكدت تايوان أنها ترغب في تعميق علاقاتها مع إسرائيل رغم الانتقادات المتعلقة بحربها على غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل أظهرت دعما لتايوان يفوق ما قدمته دول أخرى في الشرق الأوسط.

وقال وزير خارجية تايوان لين تشيا-لونغ للصحفيين أمس الأربعاء "سنكون ودودين تجاه الدول التي تبادر بالود تجاهنا".

وأشار إلى أن إعلانا وقعه 72 عضوا في البرلمان الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام لدعم إدراج تايوان في المنظمات الدولية الرئيسية، يعد مثالا على دعم إسرائيل لتايوان.

وأضاف لين أن "فلسطين سيئة للغاية بالنسبة لتايوان" لأنها تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة الذي تتبناه بكين، والذي ينص على أن هناك صينا واحدة فقط وأن تايوان جزء لا يتجزأ منها.

وتابع خلال اجتماع نظمه نادي المراسلين الأجانب في تايوان "يجب أن تتوافق حقوق الإنسان والمصالح الوطنية معا".

وتعرضت حكومة تايوان لانتقادات في وقت سابق من هذا العام بسبب خططها لتقديم تبرع لمركز طبي في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، بينما قضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية، غير قانوني.

وعند سؤاله عن تأكيد ما إذا كانت تايبيه قد تخلت عن خطة التبرع للضفة الغربية، لم يقدم لين إجابة حاسمة، مكتفيا بالقول إن تايوان تعطي الأولوية للدعم الإنساني في حرب غزة، وإن الدبلوماسيين التايوانيين لديهم توجيهات بعدم التدخل في الصراع.

وقال لين "نحن نقدم الكثير من المساعدات الإنسانية للطرفين، بما في ذلك قطاع غزة وفلسطين".