"النصر 45-47" هدية ترامب للشرع التي أشعلت فضول المتابعين

President Trump's Official Fragrances الموقع الرسمي get trump fragrances
عطر "النصر 45-47" الذي أهداه ترامب للشرع (الموقع الرسمي لعلامة ترامب التجارية)
Published On 13/11/2025
آخر تحديث: 10:49 (توقيت مكة)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفاعلا كبيرا مع مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يهدي عطرا ويرش منه على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن أول أمس الثلاثاء.

المقطع حظي برواج واسع بين رواد الفضاء الإلكتروني، وتصدّر النقاش بين المغردين سؤال عن نوع العطر الذي أهداه ترامب للشرع.

وتداول مدونون أن العطر هو "Victory 45-47" أي "النصر 45-47″، وهو من إنتاج علامة "ترامب" نفسها، والذي صدر عام 2025، ويتكون العطر من المقدمة: الهيل ونوتات الفوجير، والقلب: إبرة الراعي، والقاعدة: الأخشاب وخشب العنبر.

وأشار متابعون إلى أن العطر يحمل توقيع ترامب، ويرمز إلى انتصاره الانتخابي في الرئاستين الـ45 والـ47.

ويرى مختصون في مجال العطور أن اختيار ترامب عطر "Victory" يحمل دلالة رمزية تتجاوز مجرد الجمال العطري، إذ يُعد إهداء العطر تعبيرا راقيا عن المشاعر والدلالات الخفية، ويعكس المحبة أو الإعجاب أو التقدير.

كما أن اختيار نوع العطر بعناية يجعل من الهدية رسالة عطرة تعبر عن عمق الإحساس وصدق النية تجاه سوريا الجديدة وقيادتها السياسية ممثلة بالرئيس أحمد الشرع.

وعلق آخرون على المشهد مؤكدين أن تقديم العطر هدية لا يقتصر على مظهره أو رائحته، بل يحمل رمزية أعمق، حيث تُختار الروائح بعناية لتجسد التقدير والإعجاب بالمُهدى إليه، أو حتى الاعتراف بمكانته، لتتحول زجاجة العطر الصغيرة إلى رسالة غير منطوقة تعبر عن مشاعر كبيرة.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

