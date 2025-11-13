"النصر 45-47" هدية ترامب للشرع التي أشعلت فضول المتابعين

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفاعلا كبيرا مع مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يهدي عطرا ويرش منه على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن أول أمس الثلاثاء.

المقطع حظي برواج واسع بين رواد الفضاء الإلكتروني، وتصدّر النقاش بين المغردين سؤال عن نوع العطر الذي أهداه ترامب للشرع.

ترامب يهدي الرئيس السوري زجاجة عطر pic.twitter.com/H8W1P0lOlG — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 12, 2025

وتداول مدونون أن العطر هو "Victory 45-47" أي "النصر 45-47″، وهو من إنتاج علامة "ترامب" نفسها، والذي صدر عام 2025، ويتكون العطر من المقدمة: الهيل ونوتات الفوجير، والقلب: إبرة الراعي، والقاعدة: الأخشاب وخشب العنبر.

وأشار متابعون إلى أن العطر يحمل توقيع ترامب، ويرمز إلى انتصاره الانتخابي في الرئاستين الـ45 والـ47.

🟩 العطر الذي أهداه #ترامب

إلي الرئيس/ #أحمد_الشرع

قد أطلقة ترامب من فترة قريبة

victory 45 – 47

الرقم 45 و 47 يرمز الي ترتيب ترامب بين رؤساء #أمريكا #سوريا_الجديدة pic.twitter.com/9du0UdTQmw — Fares ALotaibi🇰🇼 (@faresotaibi) November 12, 2025

ويرى مختصون في مجال العطور أن اختيار ترامب عطر "Victory" يحمل دلالة رمزية تتجاوز مجرد الجمال العطري، إذ يُعد إهداء العطر تعبيرا راقيا عن المشاعر والدلالات الخفية، ويعكس المحبة أو الإعجاب أو التقدير.

كما أن اختيار نوع العطر بعناية يجعل من الهدية رسالة عطرة تعبر عن عمق الإحساس وصدق النية تجاه سوريا الجديدة وقيادتها السياسية ممثلة بالرئيس أحمد الشرع.

ما هو نوع العطر الذي قدمه ترامب للرئيس الشرع @grok هل صحيح هو من إنتاج شركات ترامب ؟؟ pic.twitter.com/82q5KDgDfx — Dr.Mahmoud Hafez (@DrMahmoudHafez3) November 12, 2025

وعلق آخرون على المشهد مؤكدين أن تقديم العطر هدية لا يقتصر على مظهره أو رائحته، بل يحمل رمزية أعمق، حيث تُختار الروائح بعناية لتجسد التقدير والإعجاب بالمُهدى إليه، أو حتى الاعتراف بمكانته، لتتحول زجاجة العطر الصغيرة إلى رسالة غير منطوقة تعبر عن مشاعر كبيرة.