المغرب وإسبانيا يكشفان أعقد عصابة لتهريب المخدرات بالمسيّرات والمنصات تتفاعل

لم يعد استخدام المسيّرات مقتصرا على مجال معين، فقد باتت توظف حتى في السرقة والتهريب وتجارة المخدرات، وهو ما كشفته السلطات في كل من المغرب وإسبانيا بعد تفكيكهما شبكة إجرامية لتهريب المخدرات.

وأعلنت الشرطة الإسبانية -بتنسيق مع السلطات المغربية- تفكيك واحدة من أكثر شبكات التهريب تطورا في العالم، كانت تنقل المخدرات بالمسيّرات من المغرب إلى إسبانيا، بكميات ضخمة وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.

وكانت هذه العصابة تُطلق 10 مسيّرات دفعة واحدة كل ليلة وباستمرار لنقل 200 كيلوغرام من الحشيش يوميا، وكل طرد كان يحمل علامات فسفورية وأجهزة تتبع لاسلكية تصدر أصوات لتسهيل الوصول إليها وجمعها بواسطة فرق مجهزة بنظارات للرؤية الليلية، ثم تنقل إلى منازل ريفية كمخازن مؤقتة، وتُسلم بعدها للموزعين.

وتُصنَّع المسيّرات المجنحة يدويا بمكونات مستوردة من آسيا، وقد طورها مهندسو الشبكة بهياكل خفيفة من الفلين، وأنظمة إلكترونية منحتها قدرة التحليق لمسافة 200 كيلومتر.

وكانت الطائرات تنطلق من بلدة ألكالا دي لوس غاثوليس، ثم تتجه نحو المغرب، قاطعة مسافة لا تقل عن 66 كيلومترًا، وتهبط في مناطق مغربية لم تذكرها السلطات، وتحمل الحشيش ثم تعود إلى إسبانيا، وتُسقط حمولتها فوق مناطق ريفية قرب منطقتي طريفة وفيخير دي لا فرونتيرا.

وأطلق الحرس المدني الإسباني عملية "روش" الأمنية أي خلية النحل، بالتنسيق مع الدرك الملكي المغربي، بعد رصد عدد كبير من الرحلات الجوية المجهولة بين البلدين. وقد اعتقلت الشرطة 9 أشخاص، وصادرت 18 مسيّرة، و150 كيلوغرامًا من الحشيش، ومئات الآلاف من اليوروهات، وقطعا إلكترونية وأدوات تصنيع.

ويعود السبب في أن السلطات الإسبانية أو المغربية لم تكتشفا هذه المسيّرات لكونها بدائية الصنع، وتحلق على ارتفاعات منخفضة، فلا تلتقطها الرادارات، كما أنها كانت تحلق ليلًا، مما يعني أنه حتى الرؤية بالعين المجردة كانت شبه مستحيلة.

أغراض خطيرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات كثيرة بعد الإعلان عن تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وقد رصدت بعضها حلقة (2025/11/13) من برنامج "شبكات".

إعلان

وأشاد محمد بالقبض على الشبكة، قائلا:

"برافو للدرك الملكي وللسلطات الإسبانية التي أوقفت هذه المصيبة.. كلما تحسنت العلاقات وبنيت على أسس متينة وصادقة تنهزم شبكات تهريب السموم". بواسطة

وعلق كريم السعدي على صعوبة رصد المسيّرات، بقوله:

"مشكلة هذه الطائرات لا يمكن رصدها بأي رادار خصوصا أنها تحلق على علو منخفض وتنطلق من وسط غابات شاسعة وتصل أيضا إلى مناطق وسط الغابات والخلاء.. يعني حتى لو رصدتها السلطات فعند تتبعها ووصولها لهدفها يكون الأوان قد فات". بواسطة

أما محمد فغّرد بشأن خطورة تصنيع المسيّرات، فقال:

"هذا التطور خطير في موضوع أن العصابات تستطيع صناعة درونات.. ممكن تستخدمها لعدة أغراض خطيرة". بواسطة

وطالب عبد الإله بقطع جذور الأزمة، وقال:

"إسقاط شبكة تهريب إنجاز أمني يستحق الإشادة، لكن لا يكفي. علينا تعزيز التكامل الأمني، توسيع برامج الوقاية والتأهيل، ومهاجمة تمويل العصابات حتى نقطع جذور الأزمة". بواسطة

يُذكر أن صحفا إسبانية كشفت أن السلطات الأمنية بدأت التحقيق في هذه القضية منذ يونيو/حزيران 2024، عندما لاحظت الشرطة حركات مشبوهة في إقليم قادس.