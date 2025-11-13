أخبار|سوريا

الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية

PARIS, FRANCE - MAY 07: Syria's caretaker Foreign Minister Asaad al-Shaibani reacts to media before attending a meeting at the Elysee Palace on May 07, 2025 in Paris, France. French President Emmanuel Macron is hosting Syria's interim president Ahmed al-Sharaa, marking al-Sharaa's first visit to a European country as leader of the transitional government, following the fall of the Assad regime in December. The pair are expected to discuss efforts to bolster ties between the two countries, as well as security concerns over Israel's increased military operations in Syria. According to human rights groups, hundreds of people have been killed in sectarian violence in Syria since Macron extended the meeting invitation in February, despite al-Sharaa's pledge to protect minority groups. (Photo by Tom Nicholson/Getty Images)
الشيباني قال إن زيارته برفقة الرئيس الشرع إلى واشنطن كانت ناجحة وركزت على كل الملفات (غيتي)
Published On 13/11/2025
|
آخر تحديث: 23:03 (توقيت مكة)

حفظ

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، إن حكومته تسعى لتفادي التصعيد مع إسرائيل وتحاول الرد بالدبلوماسية على انتهاكاتها المتواصلة في أراضي بلاده.

وذكر الشيباني -في جلسة حوارية بمعهد "تشاتام هاوس" في لندن- أن إسرائيل تلعب حاليا دورا سلبيا في سوريا، و(هي) غير راضية عن التغيير الذي حصل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أن إسرائيل واصلت انتهاكاتها في الأراضي السورية "لكننا لم ننجر للاستفزاز وحاولنا الرد بالدبلوماسية".

وتابع "لا نريد أن نكون طرفا في أي حرب بالوكالة، ونريد الهدوء، ونسعى لتفادي التصعيد مع إسرائيل وتبديد مزاعمها بالتعرض للتهديد".

وقال الشيباني "نحن نعمل على إعادة بناء سوريا، وننظر لأي اتفاق محتمل مع إسرائيل في هذا الإطار".

وأشار إلى أن زيارته -برفقة الرئيس أحمد الشرع– إلى واشنطن كانت ناجحة جدا وركزت على كل الملفات.

وأوضح الشيباني أن العلاقات مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جدا، معتبرا أن إزالة "عقوبات قيصر" بالكامل عن بلاده مسألة وقت.

وكان الشرع عقد اجتماعا -وصف بالتاريخي- مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين الماضي، بعد أيام من شطبه من قائمة واشنطن للإرهاب.

وجاءت تلك الزيارة تتويجا لتحول سياسي دراماتيكي في سوريا، بعد أن قاد الشرع عملية عسكرية خاطفة أطاحت بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر: وكالة الأناضول

إعلان