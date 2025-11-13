الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، إن حكومته تسعى لتفادي التصعيد مع إسرائيل وتحاول الرد بالدبلوماسية على انتهاكاتها المتواصلة في أراضي بلاده.

وذكر الشيباني -في جلسة حوارية بمعهد "تشاتام هاوس" في لندن- أن إسرائيل تلعب حاليا دورا سلبيا في سوريا، و(هي) غير راضية عن التغيير الذي حصل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أن إسرائيل واصلت انتهاكاتها في الأراضي السورية "لكننا لم ننجر للاستفزاز وحاولنا الرد بالدبلوماسية".

وتابع "لا نريد أن نكون طرفا في أي حرب بالوكالة، ونريد الهدوء، ونسعى لتفادي التصعيد مع إسرائيل وتبديد مزاعمها بالتعرض للتهديد".

وقال الشيباني "نحن نعمل على إعادة بناء سوريا، وننظر لأي اتفاق محتمل مع إسرائيل في هذا الإطار".

وأشار إلى أن زيارته -برفقة الرئيس أحمد الشرع– إلى واشنطن كانت ناجحة جدا وركزت على كل الملفات.

وأوضح الشيباني أن العلاقات مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جدا، معتبرا أن إزالة "عقوبات قيصر" بالكامل عن بلاده مسألة وقت.

وكان الشرع عقد اجتماعا -وصف بالتاريخي- مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين الماضي، بعد أيام من شطبه من قائمة واشنطن للإرهاب.

وجاءت تلك الزيارة تتويجا لتحول سياسي دراماتيكي في سوريا، بعد أن قاد الشرع عملية عسكرية خاطفة أطاحت بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.