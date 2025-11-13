الحكم بالسجن 20 عاما على زوجة رئيس الغابون السابق وابنه بتهم فساد

أصدرت محكمة الاستئناف في ليبرفيل عاصمة الغابون حكما غيابيا على سيليفيا بونغو زوجة الرئيس المعزول علي بونغو، وابنه نور الدين بونغو، بالسجن 20 عاما مع وقف التنفيذ بتهم عدة منها اختلاس أموال عامة.

وأعلن رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة جان ميكسانت عيسى أسومو أن سيلفيا بونغو مذنبة بتهمة تلقي واختلاس أموال عامة وغسل أموال والتحريض على التزوير.

كما أعلن رئيس المحكمة أن نور الدين بونغو مذنب بتهمة اختلاس أموال عامة، والرشوة، وغسل الأموال، والانتماء إلى عصابة إجرامية.

وقد أوقف نور الدين ووالدته بعد انقلاب 30 أغسطس/آب 2023 الذي أنهى حكم عائلة بونغو الذي استمر قرابة 50 عاما، وسجنا في السجن المركزي في العاصمة ليبرفيل لمدة 20 شهرا قبل أن يسمح لهما بمغادرة البلاد بموجب إطلاق سراح مؤقت.

وكان رئيس الغابون الجديد الجنرال بريس أوليغي أنغيما قد تعهّد بمحاربة الفساد الذي أنهك اقتصاد البلاد طيلة العقود الماضية، وزاد فيها من مظاهر الفقر رغم قلة سكانها.

وتتهم عائلة بونغو من طرف المنظمات المدنية والحقوقية في الغابون باختلاس الأموال العامة وتهريبها للخارج، وخاصة في فرنسا وبعض الدول الأوروبية.