استقالة وزيري العدل والطاقة في أوكرانيا على خلفية فضيحة فساد

قدّم وزيرا العدل والطاقة في أوكرانيا استقالتهما من الحكومة، بعد دعوة إلى تنحيتهما من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على خلفية الاشتباه بتورطهما في فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة.

وأعلنت رئيسة الوزراء في أوكرانيا يوليا سفيريدينكو أن وزير العدل هيرمان غالوشينكو ووزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك قدّما استقالتيهما من الحكومة، ومن المنتظر أن يوافق لهما البرلمان الجمعة المقبل.

وقال الرئيس زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وزير العدل ووزيرة الطاقة لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما، مؤكدا أنه من غير المقبول إطلاقا استمرار الفساد في قطاع الطاقة.

وكانت رئيسة الوزراء سفيريدينكو أعلنت أمس الأربعاء تعليق مهام وزير العدل جيرمان غالوشينكو الذي شغل حقيبة الطاقة قبل فترة، وتم إسناد منصبه لوزيرة التكامل الأوروبي ليودميلا سوهاك.

وقالت رئيسة الوزراء إن تعليق عمل الوزير جاء بعد اجتماع استثنائي للحكومة الأربعاء، وذلك غداة اتهامه من النيابة العامة بتحصيل "منافع شخصية" من رجل الأعمال تيمور مينديتش الحليف الأهم للرئيس زيلينسكي، والمتهم بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة.

وكانت السلطات أعلنت أمس الأول الثلاثاء أنها اعتقلت 5 أشخاص على صلة بملف الفساد المتعلق بالكهرباء، وتعهّدت بالعمل على تحقيقات واسعة، وإحالة نتائجها إلى الجهات المختصة بإنفاذ القانون.

ويعتبر الفساد من العقبات التي تقف في وجه مساعي أوكرانيا نحو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يضغط عليها بإصلاحات ديمقراطية تتطلب الكثير من الشفافية والنزاهة.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، شهدت أوكرانيا فضائح فساد، في حين تُشكل الرشوة ومخالفة القانون نقاط ضعف رئيسية في مساعي كييف للانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي.