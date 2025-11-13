إصابة فلسطينيين وإحراق مسجد وسط تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوبي جنين، كما أصيب شاب برصاص مستوطنين في منطقة التل قرب بلدة سنجل شمالي رام الله، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانين متتاليين أن فلسطينيين اثنين -أحدهما يبلغ 17 عاما والآخر 20 عاما- أصيبا برصاص جيش الاحتلال في قباطية الليلة الماضية، ونُقلا إلى المستشفى.

ووفق شهود عيان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وانتشر في شوارعها، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز على سكانها، في حين حاول أبناء القرية صد ذلك العدوان دون جدوى.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في منطقة التل عند أطراف بلدة سنجل، وذلك بعدما حاول عشرات المستوطنين مهاجمة البلدة، وسط تصدي الأهالي لهم، بحسب ما أفادت مراسلة الجزيرة.

من جهتها، أوضحت بلدية سنجل مساء أمس الأربعاء أن مستوطنين نفذوا هجوما مسلحا استهدف البلدة وأطلقوا زخات من الرصاص باتجاه لجنة الحراسة التي تسهر على حماية البلدة وأهلها، مما أسفر عن إصابة أحد أبناء البلدة برصاصة في القدم، في حين استمر إطلاق النار بشكل كثيف.

واقتحمت آليات قوات الاحتلال المنطقة التي تجمّع فيها المستوطنون الذين يحاولون منذ أشهر إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.

ووفقا لبلدية سنجل، فإن الاعتداء يأتي ضمن تصاعد الهجمات المدعومة من جيش الاحتلال لفرض واقع استيطاني جديد.

وفي تصعيد خطير، قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا مسجدا وخطوا شعارات عنصرية في بلدة دير إستيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة.

وقد نفذ المستوطنون أكثر من 7154 اعتداء خلال عامي حرب الإبادة على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا، كما أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين إلى استشهاد ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص.

وفي شمال الضفة، تظاهر مئات الفلسطينيين من مخيم نور شمس للمطالبة بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها قسرا منذ 10 أشهر، لكن قوات الاحتلال منعتهم بإقامة حاجز عسكري ومواصلة عملياتها العسكرية في مخيمات شمال الضفة.

تجاهل التحقيق

ورغم تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة فإن القناة الـ12 الإسرائيلية كشفت عن انخفاض حاد في عدد ملفات التحقيق بجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وقالت إن عدد الملفات تراجع من 235 عام 2022 إلى 60 فقط عام 2024، مضيفة أنه خلال 2024 لم يتم تقديم لائحة اتهام واحدة ضد أي مستوطن في الضفة الغربية، في حين لم تتجاوز نسبة لوائح الاتهام ضد المستوطنين المعتدين 10% من مجمل ملفات التحقيق عام 2023.

وسجلت القناة انخفاضا بنسبة 69% في عدد ملفات التحقيق ضد مستوطنين بعمليات إطلاق النار استهدفت فلسطينيين، وانخفاضا بنسبة 63% في ملفات التحقيق بالاعتداءات الجسدية من قبل مستوطنين على الفلسطينيين، وانخفاضا بنسبة 62% في فتح ملفات تحقيق ضد المستوطنين في الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين.

ويأتي هذا التصعيد في الضفة في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة 170 ألفا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة دمار أكثر من 90% من القطاع.