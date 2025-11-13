أخبار|سوريا

إصابات بقوى الأمن السوري خلال اشتباكات بريف اللاذقية

SYRIA - MARCH 7: Fighters with the new Syrian government drive between Tartus and Latakia on March 7, 2025 on the road between Tartus and Latakia, Syria. Dozens of people have been killed in clashes between loyalists of the deposed Assad regime and forces of the country's new rulers. It is the heaviest such fighting since Syrian rebels toppled the Assad regime last December. (Photo by Ali Haj Suleiman/Getty Images)
عناصر من قوات الأمن السوري في طريقهم نحو اللاذقية (غيتي-أرشبف)
Published On 13/11/2025
آخر تحديث: 11:15 (توقيت مكة)

نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر أمني أن 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال اشتباكات مع فلول النظام السابق في جبلة بريف اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

كما أعلنت الوزارة أيضا إلقاءها القبض على أفراد "مجموعة خارجة عن القانون" بريف طرطوس على ساحل البحر المتوسط كانوا متحصنين في منطقة جبلية.

وقالت الداخلية السورية إن قواتها ضبطت خلال العملية كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة المجموعة.

وتعمل الحكومة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام المخلوع الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام بشار الأسد وطائفته.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2024/2000) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (2000/1970).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

