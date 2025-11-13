إصابات بقوى الأمن السوري خلال اشتباكات بريف اللاذقية

نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر أمني أن 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال اشتباكات مع فلول النظام السابق في جبلة بريف اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

كما أعلنت الوزارة أيضا إلقاءها القبض على أفراد "مجموعة خارجة عن القانون" بريف طرطوس على ساحل البحر المتوسط كانوا متحصنين في منطقة جبلية.

وقالت الداخلية السورية إن قواتها ضبطت خلال العملية كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة المجموعة.

وتعمل الحكومة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام المخلوع الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام بشار الأسد وطائفته.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2024/2000) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (2000/1970).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.