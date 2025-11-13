حاكم ولاية أوكلاهوما الأميركية يعفو عن سجين قبل دقائق من إعدامه

أصدر حاكم ولاية أوكلاهوما الأميركية كيفن ستيت، اليوم الخميس، قرارا بالعفو عن السجين تريمان وود (46 عاما) قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بحقه بالحقنة المميتة، واستبدل العقوبة بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط.

وقال ستيت في بيان رسمي: "بعد مراجعة شاملة للوقائع وتأمل دقيق، قررت قبول توصية لجنة العفو والإفراج المشروط بتخفيف عقوبة تريمان وود إلى السجن المؤبد دون إفراج مشروط"، مؤكدا أن القرار "يضمن بقاء هذا المجرم العنيف بعيدا عن الشوارع إلى الأبد".

ويُعد قرار العفو هذا الثاني من نوعه الذي يصدره الحاكم الجمهوري منذ توليه منصبه قبل نحو 7 سنوات. وكان وود قد أُدين عام 2002 بقتل الشاب روني ويبف (19 عاما)، طعنا بالسكين خلال محاولة سطو فاشلة على فندق في شمال أوكلاهوما سيتي عشية رأس السنة.

وأوضح أمر العفو التنفيذي أن وود لن يكون مؤهلا لتقديم أي طلبات مستقبلية لتخفيف العقوبة أو العفو أو الإفراج المشروط مدى حياته.

وكان ستيت قد أصدر في عام 2021 عفوا مماثلا عن السجين جوليوس جونز قبل إعدامه، بينما رفض توصيات بالعفو في 4 قضايا أخرى، وأُعدم خلال ولايته 16 سجينا حتى الآن.

آراء مختلفة حول قرار العفو

وأعرب المدعي العام للولاية، جنتنر دروموند، عن خيبة أمله من القرار، قائلا إن الحاكم منح العفو لهذا القاتل الخطير، لكنني أحترم قراره.

من جانبها، رحّبت محامية المتهم، أماندا باس كاسترو ألفيس، بالقرار ووصفته بأنه "انتصار للعدالة"، مشيرة إلى أن عائلة الضحية دعمت طلب العفو، وأضافت "هذا القرار يكرّم رغبات عائلة السيد ويبف ويمنحهم قدرا من السلام".

وكانت لجنة العفو والإفراج المشروط في أوكلاهوما قد أوصت الأسبوع الماضي بأغلبية 3 أصوات مقابل صوتين بمنح العفو، بعد جلسة استماع مطوّلة عرض فيها فريق الدفاع أدلة تشير إلى أن شقيق تريمان، زجايتون وود، هو من نفّذ عملية الطعن بالفعل.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على الجدل المستمر في أوكلاهوما حول عقوبة الإعدام، حيث تُعد الولاية من أكثر الولايات الأميركية تنفيذا لأحكام الإعدام خلال السنوات الأخيرة، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في نزاهة النظام القضائي.