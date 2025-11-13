أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم شنّته طائرات مسيرة روسية قرب بلدة بوهوسلافكا في منطقة خاركيف شرقي البلاد.

وأوضح حاكم المنطقة، أوليه سينيهوبوف، أن شخصين قُتلا على الفور فيما توفي ثالث لاحقا متأثرا بجراحه في المستشفى، مضيفا أن شخصا آخر أُصيب في الهجوم.

وفي الوقت نفسه، ذكر سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر تطبيق تليغرام أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 102 طائرة مسيرة من أصل 138 أطلقتها روسيا خلال الليل، مستهدفة مناطق في شمال وشرق وجنوب البلاد.

وأضاف البيان أن روسيا استخدمت في الهجوم صاروخا باليستيا من طراز "إسكندرإم" أُطلق من شبه جزيرة القرم المحتلة، إلى جانب مسيّرات من طرازي "شاهد" و"جيربيرا" وأنواع أخرى خادعة، تم إطلاقها من عدة مناطق روسية من بينها ميلروفو وأوريول وبريمورسكو أختارسك، بالإضافة إلى مواقع في القرم.

وأكد سلاح الجو الأوكراني أن الهجمات تم صدّها بواسطة وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة للجيش الأوكراني.

هجمات متبادلة

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينها واحدة فوق منطقة موسكو.

ووفق بيان الوزارة، تم اعتراض المسيرات في مناطق روسية متعددة، منها كورسك وبيلغورود وفورونيج والقرم والبحر الأسود، بالإضافة إلى تولا وموسكو، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض جرت بين مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

زيلينسكي يزور زاباروجيا

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار القوات الأوكرانية المرابطة في منطقة زاباروجيا بجنوب شرق البلاد، حيث نشرت روسيا مؤخرا قوات إضافية وادعت تحقيق تقدم ميداني.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر تليغرام إنه بحث مع العسكريين "القرارات اللازمة لتعزيز الدفاعات في منطقة أوريخيف"، واستمع إلى تقارير حول الوضع الميداني وتحركات القوات الروسية.

وأضاف أن الهدف من الزيارة هو دعم الجنود ورفع جاهزية الدفاعات في المنطقة التي شهدت العام الماضي هجوما مضادا أوكرانيا لم يحقق أهدافه.

وتأتي الزيارة وسط فضيحة فساد طالت قطاع الطاقة الأوكراني، وأدت إلى استقالة وزيرين وفرض عقوبات على أحد المقربين من زيلينسكي.

التفاوض مع روسيا

وفي موسكو، صرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن أوكرانيا "ستضطر عاجلا أم آجلا إلى التفاوض مع روسيا"، مضيفا أن موقف كييف التفاوضي "يزداد ضعفا يوما بعد يوم".

وأكد بيسكوف أن بلاده ما زالت "منفتحة على تسوية سياسية ودبلوماسية" وتسعى إلى السلام، في وقت تواصل فيه القوات الروسية محاولاتها للسيطرة على مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا.