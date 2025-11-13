أكسيوس: إسرائيل تسعى لاتفاق أمني جديد مع أميركا مدته 20 عاما

ذكر موقع أكسيوس -اليوم الخميس- أن إسرائيل تسعى إلى إبرام اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة مدتها 20 عاما، وذلك بمضاعفة المدة المعتادة وإضافة بنود "أميركا أولا" لكسب دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفقا لما ذكره مسؤولون إسرائيليون وأميركيون.

وأوضح الموقع أن مفاوضات مذكرة التفاهم الأمنية الجديدة تأخرت لبعض الوقت بسبب الحرب في غزة، لكن المناقشات الأولية بدأت في الأسابيع الأخيرة.

وخلال هذه المناقشات، طرح الجانب الإسرائيلي فكرتين لتغيير الاتفاقية الأمنية الجديدة، حيث كان الاقتراح الأول تمديد الاتفاقية من 10 إلى 20 عاما، مما سيجعلها أوسع نطاقا ويضمن سريانها حتى الذكرى المئوية لاستقلال إسرائيل في عام 2048.

أما التغيير الثاني الذي اقترحه الإسرائيليون فهو استخدام بعض أموال المساعدات للبحث والتطوير المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بدلا من المساعدات العسكرية المباشرة.

وصرح مسؤول إسرائيلي لأكسيوس أن ذلك قد يكون في مجالات تكنولوجيا الدفاع، والذكاء الاصطناعي المتعلق بالدفاع، ومشروع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي.

وأشارت أكسيوس إلى أن هذه الصيغة صُممت لجذب غرائز إدارة ترامب بشعار "أميركا أولا"، لأنها قد تفيد الجيش الأميركي.

وقال مسؤول إسرائيلي "هذا تفكير خارج عن المألوف. نريد تغيير أسلوب تعاملنا مع الاتفاقيات السابقة، والتركيز أكثر على التعاون الأميركي الإسرائيلي. الأميركيون معجبون بهذه الفكرة".

وفي حين أن الاتفاقية السابقة وعدت إسرائيل بنحو 4 مليارات دولار سنويا كمساعدات عسكرية، ومن المرجح أن تسعى إسرائيل إلى الحصول على هذا المبلغ على الأقل مستقبلا، فقد أشار موقع أكسيوس إلى أن إقرار مثل هذه الاتفاقية سيكون الآن أكثر تعقيدا بسبب تزايد الإحباطات تجاه إسرائيل، حتى داخل قاعدة مؤيدي ترامب التي تحمل شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وقال الموقع إن المفاوضات معقدة من الناحيتين الفنية والسياسية، نظرا لمعارضة حملة مؤيدي ترامب للمساعدات الخارجية والمخاوف الحزبية بشأن سلوك إسرائيل في غزة.

ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن تشمل الحزمة التالية مساعدات سنوية أكبر، لكنهم قلقون من أن المفاوضات ستكون أكثر صعوبة بعد التخفيضات الواسعة التي أجرتها إدارة ترامب على المساعدات الخارجية.

وتريد إسرائيل إبرام الاتفاقية الجديدة خلال العام المقبل بعد انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم الحالية، الموقعة عام 2016 في عهد باراك أوباما، ومدتها 10 سنوات.

وكانت إسرائيل وقعت 3 اتفاقيات إطارية مدتها 10 سنوات لتقديم مساعدات أمنية طويلة الأجل لها، في أعوام 1998 (21.3 مليار دولار)، و2008 (32 مليار دولار)، و2016 (38 مليار دولار).

وفي 2024، وخلال حرب غزة، وافق الكونغرس وإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على حزمة مساعدات عسكرية طارئة بمليارات الدولارات لإسرائيل، تُضاف إلى مذكرة التفاهم التي تمتد لـ10 سنوات.