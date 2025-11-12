أخبار|حملات التضليل|الولايات المتحدة الأميركية

أبرزها منع بيع الكحول في نيويورك.. 5 ادعاءات تلاحق زهران ممداني

Zohran Mamdani gestures as he speaks during a watch party for his primary election, which includes his bid to become the Democratic candidate for New York City mayor in the upcoming November 2025 election, in New York City, U.S., June 25, 2025. REUTERS/David 'Dee' Delgado
زهران ممداني عمدة نيويورك المنتخب (رويترز)

محمد حسام

Published On 12/11/2025
|
آخر تحديث: 12:43 (توقيت مكة)

رغم انتخاب زهران ممداني مرشح الحزب الديمقراطي الأميركي عمدة لمدينة نيويورك  في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن الادعاءات بحقه ما زالت تلاحقه بشكل أكبر مما كانت عليه قبل فوزه التاريخي على المرشح المستقل أندرو كومو المدعوم من الرئيس دونالد ترامب.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة كبيرة من الادعاءات التي اتخذت طابعا سياسيا ودينيا، بل وعنصريا في بعض الحالات تجاه ممداني، حيث تنوعت هذه الادعاءات بين محاولات لتشويه سيرة العمدة المنتخب والتشكيك في توجهاته السياسية والدينية، وبين مزاعم ترتبط ببرنامجه الانتخابي ومواقفه من قضايا محلية.

ورصد فريق "الجزيرة تحقق" 5 من أبرز الادعاءات التي انتشرت على نطاق واسع بحق ممداني، حيث جرى تفنيدها استنادا إلى الحقائق الموثقة والبيانات الرسمية، بالإضافة إلى البرنامج الانتخابي للعمدة زهران ممداني الذي شكل المرجع الأساسي للتحقق من صحة تلك المزاعم.

1/ منع بيع الكحول

وادعت حسابات على المنصات أن ممداني سيمنع بيع الكحول والسجائر وتذاكر "اليانصيب" في المتاجر التي تعتزم المدينة إنشاؤها، بزعم "فرض الشريعة".

لكن الحقيقة أن ممداني تحدث لإذاعة (HOT 97) عن الامتناع عن بيع السجائر وتذاكر اليانصيب فقط في المتاجر الجديدة التي ستديرها المدينة لدواعٍ اقتصادية واجتماعية، وهي منعها من منافسة المتاجر الصغيرة العائلية التي تعتمد بشكل رئيسي على تلك المبيعات، ولم يذكر الكحول مطلقا خلال حديثه.

 2/ برج ترامب للمشردين

كما ادعى حساب على منصة "إكس" أن ممداني سيحول برج ترامب في مانهاتن إلى مأوى للمشردين والمحاربين القدامى.

لكن لا يوجد أي دليل أو تصريح رسمي يؤكد صحة ذلك، كما لم تشر أي وسيلة إعلامية موثوقة إلى وجود خطة مشابهة، بينما برنامج ممداني الانتخابي ركّز على توسيع الإسكان الميسر دون المساس بالمباني الخاصة.

3/ إضراب الشرطة

وزعمت شخصيات جمهورية منها عضوة الكونغرس إليز ستيفانيك والمرشح للكونغرس شيلدون دانيلز أن ضباط شرطة نيويورك يخططون لإضراب جماعي بعد فوز ممداني.

ولم نرصد أي حديث عن إضراب أو احتجاج للشرطة في المدينة بعد انتخاب العمدة الجديد، باستثناء استقالة مفوض الإطفاء روبرت تاكر احتجاجا على مواقف ممداني من إسرائيل.

وزعم حساب على منصة "إكس" أن ممداني يواجه مشاكل قبل أداء اليمين الدستوري، حيث نشر صورة لتجمع أفراد من الشرطة، مدعيا أنه إضراب يهز المدينة بسبب انتخاب العمدة الجديد.

إلا أن عملية البحث العكسي حول الصورة المصحوبة للادعاء، أظهرت أن الصورة قديمة تعود إلى 9 يونيو/حزيران الماضي ونشرها موقع "نيويورك ديلي نيوز" لتصدي شرطة نيويورك لمتظاهرين من أنصار مكافحة الهجرة غير الشرعية في مانهاتن.

4/ بورصة وول ستريت

كما تداولت حسابات مزاعم بأن بورصة نيويورك قررت نقل مقرها إلى تكساس بسبب "سياسات ممداني الاشتراكية".

في الواقع، لم تصدر البورصة أي إعلان من هذا النوع، وتعود حقيقة الأمر إلى أن الشركة المالكة للبورصة، "إنتركونتيننتال إكستشينج" (ICE)، أعلنت في فبراير/شباط الماضي أي قبل 8 أشهر من الانتخابات وفي وقت كان فيه دعم ممداني في أدنى مستوياته عن نقل قسمها "بورصة شيكاغو" إلى تكساس وإطلاق منصة تداول إلكترونية جديدة هناك، ولا يوجد أي ربط بين هذا القرار التجاري الذي تم اتخاذه مسبقا وفوز ممداني.

5/ تمزيق الأعلام الأميركية

أيضا انتشر مقطع فيديو -حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة- يُظهر أشخاصا يمزقون أعلاما أميركية احتفالا بفوز ممداني، بزعم أنهم من مؤيديه المسلمين.

 

لكن التحقق أظهر أن الفيديو قديم يعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين، وأُعيد تداوله بعد الانتخابات لإثارة الكراهية الدينية والعنصرية.

تؤكد هذه الادعاءات المضللة بعد فوز ممداني -أول مسلم يشغل منصب عمدة نيويورك- هشاشة الخطاب السياسي في الفضاء الرقمي الأميركي، حيث تستخدم الأكاذيب الرقمية كسلاح لتأجيج الخوف من الأقليات والتشكيك في قدرتها على الحكم، رغم أن الحقائق الموثقة تُظهر أن أغلب هذه الادعاءات مختلقة أو محرفة عن سياقها الحقيقي.

المصدر: الجزيرة

