أبرزها منع بيع الكحول في نيويورك.. 5 ادعاءات تلاحق زهران ممداني

رغم انتخاب زهران ممداني مرشح الحزب الديمقراطي الأميركي عمدة لمدينة نيويورك في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن الادعاءات بحقه ما زالت تلاحقه بشكل أكبر مما كانت عليه قبل فوزه التاريخي على المرشح المستقل أندرو كومو المدعوم من الرئيس دونالد ترامب.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة كبيرة من الادعاءات التي اتخذت طابعا سياسيا ودينيا، بل وعنصريا في بعض الحالات تجاه ممداني، حيث تنوعت هذه الادعاءات بين محاولات لتشويه سيرة العمدة المنتخب والتشكيك في توجهاته السياسية والدينية، وبين مزاعم ترتبط ببرنامجه الانتخابي ومواقفه من قضايا محلية.

ورصد فريق "الجزيرة تحقق" 5 من أبرز الادعاءات التي انتشرت على نطاق واسع بحق ممداني، حيث جرى تفنيدها استنادا إلى الحقائق الموثقة والبيانات الرسمية، بالإضافة إلى البرنامج الانتخابي للعمدة زهران ممداني الذي شكل المرجع الأساسي للتحقق من صحة تلك المزاعم.

1/ منع بيع الكحول

وادعت حسابات على المنصات أن ممداني سيمنع بيع الكحول والسجائر وتذاكر "اليانصيب" في المتاجر التي تعتزم المدينة إنشاؤها، بزعم "فرض الشريعة".

لكن الحقيقة أن ممداني تحدث لإذاعة (HOT 97) عن الامتناع عن بيع السجائر وتذاكر اليانصيب فقط في المتاجر الجديدة التي ستديرها المدينة لدواعٍ اقتصادية واجتماعية، وهي منعها من منافسة المتاجر الصغيرة العائلية التي تعتمد بشكل رئيسي على تلك المبيعات، ولم يذكر الكحول مطلقا خلال حديثه.

2/ برج ترامب للمشردين

كما ادعى حساب على منصة "إكس" أن ممداني سيحول برج ترامب في مانهاتن إلى مأوى للمشردين والمحاربين القدامى.

🚨🇺🇸 BREAKING — Mamdani Plans To Convert Trump Tower into Homeless Shelter. pic.twitter.com/xwQtURRPND — Pamphlets (@PamphletsY) November 6, 2025

لكن لا يوجد أي دليل أو تصريح رسمي يؤكد صحة ذلك، كما لم تشر أي وسيلة إعلامية موثوقة إلى وجود خطة مشابهة، بينما برنامج ممداني الانتخابي ركّز على توسيع الإسكان الميسر دون المساس بالمباني الخاصة.

3/ إضراب الشرطة

وزعمت شخصيات جمهورية منها عضوة الكونغرس إليز ستيفانيك والمرشح للكونغرس شيلدون دانيلز أن ضباط شرطة نيويورك يخططون لإضراب جماعي بعد فوز ممداني.

.@KathyHochul’s catastrophic endorsement of the Defund the Police pro-Hamas Mayor has caused a MASSIVE walkout out of NYPD officers. Kathy Hochul and her endorsed Commie Mamdani are literally destroying New York. God Bless our hardworking NYPD officers. New Yorkers Back the… — Elise Stefanik (@EliseStefanik) November 5, 2025

Massive walkout at NYPD👀 — Sholdon Daniels For Congress (@SholdonDaniels) November 5, 2025

ولم نرصد أي حديث عن إضراب أو احتجاج للشرطة في المدينة بعد انتخاب العمدة الجديد، باستثناء استقالة مفوض الإطفاء روبرت تاكر احتجاجا على مواقف ممداني من إسرائيل.

وزعم حساب على منصة "إكس" أن ممداني يواجه مشاكل قبل أداء اليمين الدستوري، حيث نشر صورة لتجمع أفراد من الشرطة، مدعيا أنه إضراب يهز المدينة بسبب انتخاب العمدة الجديد.

Mamdani already has problems before he takes oath as Mayor of #NewYork. What is @SenSchumer and @RepJeffries going to do about #NYPD Walkout Shakes New York as Mayor Elect Reforms Ignite Citywide Crisis. More … https://t.co/NtVBRnWKmn pic.twitter.com/v8bcHhffTe — @BeeNewsDailyB (@BeenewsdailyB) November 5, 2025

إلا أن عملية البحث العكسي حول الصورة المصحوبة للادعاء، أظهرت أن الصورة قديمة تعود إلى 9 يونيو/حزيران الماضي ونشرها موقع "نيويورك ديلي نيوز" لتصدي شرطة نيويورك لمتظاهرين من أنصار مكافحة الهجرة غير الشرعية في مانهاتن.

4/ بورصة وول ستريت

كما تداولت حسابات مزاعم بأن بورصة نيويورك قررت نقل مقرها إلى تكساس بسبب "سياسات ممداني الاشتراكية".

New York Stock Exchange has filed its relocation. To Texas. 🤣 Mamdanis Election has not only lost NYC billions but has successfully handed the money, jobs and businesses to republican states… Beautiful. — Saxon African (@Saxon_African) November 7, 2025

في الواقع، لم تصدر البورصة أي إعلان من هذا النوع، وتعود حقيقة الأمر إلى أن الشركة المالكة للبورصة، "إنتركونتيننتال إكستشينج" (ICE)، أعلنت في فبراير/شباط الماضي أي قبل 8 أشهر من الانتخابات وفي وقت كان فيه دعم ممداني في أدنى مستوياته عن نقل قسمها "بورصة شيكاغو" إلى تكساس وإطلاق منصة تداول إلكترونية جديدة هناك، ولا يوجد أي ربط بين هذا القرار التجاري الذي تم اتخاذه مسبقا وفوز ممداني.

5/ تمزيق الأعلام الأميركية

أيضا انتشر مقطع فيديو -حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة- يُظهر أشخاصا يمزقون أعلاما أميركية احتفالا بفوز ممداني، بزعم أنهم من مؤيديه المسلمين.

Muslims ripping down American Flags in New York City I think it’s pretty clear how and why Zohran Mamdani was elected…. Islam is not here to integrate, it’s not here to live peacefully. Islam is here to overthrow America and turn us into an Islamic State under Sharia Law pic.twitter.com/sdCJNVrcnz — Wall Street Apes (@WallStreetApes) November 6, 2025

لكن التحقق أظهر أن الفيديو قديم يعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين، وأُعيد تداوله بعد الانتخابات لإثارة الكراهية الدينية والعنصرية.

تؤكد هذه الادعاءات المضللة بعد فوز ممداني -أول مسلم يشغل منصب عمدة نيويورك- هشاشة الخطاب السياسي في الفضاء الرقمي الأميركي، حيث تستخدم الأكاذيب الرقمية كسلاح لتأجيج الخوف من الأقليات والتشكيك في قدرتها على الحكم، رغم أن الحقائق الموثقة تُظهر أن أغلب هذه الادعاءات مختلقة أو محرفة عن سياقها الحقيقي.