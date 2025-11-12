وزير الصحة البريطاني: لا خطة لاستبدال رئيس الوزراء

قال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنغ اليوم الأربعاء إن أي حديث عن خطط لتحدي رئيس الوزراء كير ستارمر والسعي لتولي منصبه غير صحيح، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه قد يسعى إلى الإطاحة به في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية عديدة أن حلفاء رئيس الوزراء قالوا إن ستارمر سيتصدى لأي تحد لقيادته إذا واجه تهديدا، مع الإشارة إلى ستريتنغ بديلا محتملا.

وقال ستريتنغ لشبكة سكاي نيوز "لن أطالب باستقالة رئيس الوزراء، أنا أدعم رئيس الوزراء، إنني أدعمه منذ انتخابه زعيما لحزب العمال".