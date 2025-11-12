وزراء داخلية دول الخليج يبحثون تطوير المنظومة الأمنية بالكويت

انطلقت في الكويت أعمال الاجتماع الـ42 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يبحث سبل تعزيز المنظومة الأمنية في الخليج.

واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزراء الداخلية الخليجيين بمناسبة اجتماعهم في الكويت.

ويبحث اجتماع الوزراء الخليجيين سبل تطوير منظومة العمل الأمني الخليجي بما يعزز كفاءة الأجهزة الأمنية الخليجية.

وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في كلمة، إن الاجتماع يأتي في ظل تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتطلب تعزيز التعاون، مشيرا إلى أن التكامل الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي خيار إستراتيجي لا غنى عنه.

وشدد الصباح على أن العمل الأمني الخليجي المشترك كان ولا يزال السد المنيع أمام الأخطار التي تستهدف المنطقة بدءا من "الإرهاب والتطرف" ومرورا بآفة المخدرات.

وناقش وزراء الداخلية الخليجيون خلال الاجتماع التكامل الأمني الخليجي وآليات التنسيق والإجراءات الأمنية المتخذة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية.

كما بحثوا استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات الأمنية وتطوير آليات العمل الميداني واستعرضوا المستجدات الأمنية التي تشهدها المنطقة.