مقتل 20 عسكريا في تحطم طائرة شحن تركية بجورجيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 20 عسكريا جراء تحطم طائرة شحن تابعة لها أمس الثلاثاء على الحدود الأذربيجانية الجورجية.

وتحطمت طائرة الشحن العسكرية من طراز "سي 130" أمس في بلدية سيجناجي الجورجية بعد إقلاعها من غادجا في غرب أذربيجان متوجهة إلى تركيا، وقُتل 20 شخصا هم جميع من كانوا في الطائرة، وعثرت فرق البحث والإنقاذ الجورجية على جثثهم.

ونشرت السلطات التركية أسماء العسكريين الـ20 وصورهم، وتقدمت بالتعازي إلى عائلاتهم، مشيرة إلى أن تحديد سبب تحطم الطائرة سيتم بعد فحص دقيق للحطام من قبل الفريق التركي المختص.

وأظهرت لقطات فيديو وثقها شهود أمس الثلاثاء الطائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلّفة وراءها دخانا أبيض، قبل أن تتحطم باعثة دخانا أسود كثيفا.

وتبدو الطائرة في هذه المقاطع وقد تفكك قسم منها أثناء سقوطها.

ونقلت وكالة الأناضول عن هيئة الطيران الجورجية قولها إن الاتصال بالطائرة فُقد بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الجورجي، ولم تصدر الطائرة أي نداء استغاثة.

وعبرت شركة لوكهيد مارتن الأميركية المصنعة لطائرة "سي 130" -التي تستخدمها القوات الجوية على نطاق واسع في أنحاء العالم- عن تعازيها، وأكدت التزامها بمساعدة تركيا في التحقيق.

وطائرة "سي 130" مخصصة لنقل البضائع والقوات والعتاد، وتُصنف طائرة نقل عسكرية بـ4 محركات توربينية، وقادرة على الإقلاع والهبوط من مدارج غير مجهزة.

وبفضل هيكلها متعدد الاستخدامات يمكن تشغيلها لأغراض أخرى أيضا، بما في ذلك كطائرة قتالية أو في عمليات الهجوم الجوي والاستطلاع، وتُعد اليوم من أبرز طائرات النقل الجوي التكتيكية التي تستخدمها جيوش كثيرة.