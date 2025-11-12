معاهدة أمنية جديدة بين أستراليا وإندونيسيا

أعلنت أستراليا وإندونيسيا التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة أمنية جديدة تنص على تعاون عسكري وثيق وتلزم الجارتين بالتشاور في حال تعرض أي منهما لتهديد.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في سيدني مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن المعاهدة الجديدة تُعد امتدادا كبيرا لاتفاقات أمنية سابقة، وتشمل التزاما بإجراء حوار أمني منتظم بين الزعيمين وتعاون وثيق بين البلدين لمواجهة التهديدات في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وتسمح بإجراء تدريبات ونشر قوة مشتركة في كل من البلدين.

وأكد ألبانيز أن المعاهدة تسهل "في حال واجه أحد البلدين أو كلاهما تهديدا لأمنه التشاور ودراسة التدابير التي يمكن اتخاذها -سواء بصورة منفردة أو مشتركة- للتعامل مع هذه المخاطر".

وأضاف أن إندونيسيا وأستراليا أدركتا أن العمل معا هو أفضل سبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وأعرب عن أمله في زيارة إندونيسيا خلال العام 2026 لتوقيع المعاهدة الجديدة.

من جانبه، قال سوبيانتو إن المعاهدة تنص على زيادة التعاون في مجالي الدفاع والأمن، مضيفا "عازمون على الحفاظ على أفضل العلاقات من أجل تعزيز وضمان أمن بلدينا".

وتسعى أستراليا إلى تعزيز قدراتها العسكرية للتصدي لتنامي نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وعمدت خصوصا في هذا السياق إلى التقرب من الولايات المتحدة.