اشتباكات ضارية شرقي أوكرانيا واستعداد روسي لاستئناف التفاوض

قالت أوكرانيا إن القوات الروسية كثفت هجماتها على محور بوكروفسك الإستراتيجي في مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى إسقاطها 90 مسيرة روسية، في حين قالت موسكو إنها أسقطت 133 مسيّرة أوكرانية خلال يوم واحد.

وأوضح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن القوات الروسية تكثف هجماتها على محور بوكروفسك في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وكثفت تحركاتها في منطقة زابوروجيا "مستغلة الضباب الكثيف".

وأضاف سيرسكي أن الوضع تدهور في محوري ألكسندريفكا وغولياي بوليه، حيث تمكنت القوات الروسية من السيطرة على 3 بلدات، وقال إن الوضع أصبح أسوأ بكثير في منطقة زابوروجيا، مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع.

وأضاف القائد العسكري الأوكراني أن "روسيا فقدت نحو 800 جندي وأكثر من 100 آلية عسكرية خلال الأيام الثلاثة الماضية"، مؤكدا أن الجيش الأوكراني يزيد من فعالية استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة بعيدة المدى ضد المواقع الروسية.

كما أوضح الجيش الأوكراني، أنه أسقط 90 مسيّرة روسية كانت تستهدف مناطق متفرقة من البلاد، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الأوكرانية أعلنت عن إصابة 3 مدنيين في هجوم روسي بالمسيرات تسبب أيضا في اندلاع حرائق في عدد من المباني.

من جانبه، قال مدير إدارة الاتصال بالقوات الأوكرانية، إن القوات الروسية تحاول التمسك بمواقعها في شمال مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركيف، وإن القتال تشارك فيه قوات مشاة روسية وطائرات مسيرة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية "طرد" القوات الأوكرانية من منطقة سوخي يار جنوبي بوكروفسك، وأكدت إسقاط 133 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد، بينها طائرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو، وفق ما ذكر عمدة المدينة.

مفاوضات

سياسيا، نقلت وكالة "تاس" عن مسؤول في الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول التركية، مؤكدا أن "الكرة في ملعب كييف".

ولم تُعقد أي محادثات مباشرة بين الطرفين منذ يوليو/تموز الماضي، في حين تتمسك أوكرانيا برفض شروط الكرملين لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي.

وقد اقترح الجانب الأوكراني في اجتماع 23 يوليو تموز الذي استمر 40 دقيقة فقط عقد اجتماع في أغسطس /آب الماضي بين الرئيسين زيلينسكي وبوتين، في حين ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي على استعداد للقاء نظيره الأوكراني، ولكن في موسكو فقط وهو شرط رفضته كييف.