مشاركة مرتفعة بانتخابات العراق وتعهد بإعلان النتائج في موعدها

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انتهاء عمليات العد والفرز الإلكتروني واليدوي في عموم مراكز الاقتراع بالبلاد، مؤكدة التزامها بإعلان النتائج الأولية في موعدها المحدد.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي في تصريح للجزيرة أن نتائج الاقتراع لكل مراكز الاقتراع في البلاد ترسل إلكترونيا إلى مركز إدخال البيانات في العاصمة بغداد، ثم يقوم المركز الوطني بتجميع البيانات ومعالجتها قبل إعلان النتائج النهائية.

وأوضحت المفوضية أن شكاوى يوم الاقتراع الخاص والعام بلغت 48 شكوى، منها 39 في التصويت الخاص و9 في التصويت العام، مع استمرار فترة تقديم الشكاوى، في حين أشارت إلى أنه في حال استبعاد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه.

وأفادت بأن النتائج الأولية ستعلن خلال 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، على أن تعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من فحص الطعون خلال الأيام المقبلة.

وكانت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية قد أُغلقت بعد مشاركة تجاوزت 55% في الانتخابات البرلمانية.

من جهتها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات نجاح خطة تأمين العملية الانتخابية، وأشارت إلى معالجتها خروقات بسيطة رافقت التصويت في بعض المناطق.

وقال رئيس اللجنة الفريق قيس المحمداوي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن القطعات الأمنية لم تتدخل في مجريات التصويت، مشيرا إلى أن "الجهد الاستخباري أسهم بشكل كبير في نجاح العملية".

ولفت المحمداوي إلى أن "عصا الذاكرة (التي تحمل نتائج الاقتراع) وصلت لأول مرة خلال وقت قصير عقب إغلاق الصناديق"، وبيّن أن قوات الأمن ألقت القبض على مطلقي النار في محافظة كركوك (شمال) بعد مشاجرة تطورت إلى استخدام السلاح وأدت إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة مدنيين.

إعلان

وشهدت الانتخابات تنافس 7743 مرشحا بينهم 5496 رجلا و2247 امرأة لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، في ظل مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في حين يتوقع مراقبون أن يحقق ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نتائج جيدة.

تطلعات الشعب

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القوى السياسية العراقية إلى احترام العملية الانتخابية وانتظار النتائج في أجواء سلمية، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة جديدة تعكس تطلعات الشعب إلى الاستقرار والتنمية.

يذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في 9 يناير/كانون الثاني 2022 وتستمر 4 سنوات، ووفق القانون العراقي يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.