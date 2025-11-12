"غوث" في الجزيرة نت تشارك بالقمة الدولية الإنسانية من أجل غزة

تشارك صفحة "غوث" على موقع الجزيرة نت، -وهي أول صفحة إخبارية عربية متخصصة في متابعة جهود الإغاثة والعمل الإنساني-، في مؤتمر "القمة الدولية الإنسانية من أجل غزة" الذي ينظمه وقف الديانة التركي يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينة إسطنبول، بمشاركة واسعة من منظمات وهيئات إغاثية عالمية وتركية.

والجزيرة نت هي الجهة الإعلامية الوحيدة المشاركة بجناح خاص باسم صفحتها المتخصصة في الإغاثة "غوث" وذلك لتكون جسرا بين جمهور الوطن العربي و200 مؤسسة وهيئة إغاثة من 48 دولة.

وتسعى الجزيرة نت ممثلة في صفحة "غوث" إلى تسليط الضوء على الواقع الإنساني في غزّة، وتعزيز التنسيق الإعلامي مع الجهات الإغاثية والحقوقية. كما تأمل الصفحة أن تمثّل جسرا بين المبادرات الإعلامية والميدان الإغاثي، ودعما لجهود التضامن والعمل الإنساني المستدام.

وقال مدير الموقع سعيد إحميدي إن مشاركة صفحة "غوث" في القمة تأتي في إطار حرص الجزيرة نت على تعزيز دور الإعلام الإنساني في دعم قضايا الشعوب المنكوبة، وتوثيق الجهود الميدانية للإغاثة، وتوسيع دائرة الوعي والتضامن مع سكان غزة في مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة.

وأضاف أن الجزيرة نت أطلقت صفحة "غوث" في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري، بهدف رصد أبرز الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في العالم العربي والإسلامي، وتغطية جهود ومبادرات العمل الإنساني، خاصة في المناطق التي تعاني من آثار الحروب والكوارث مثل غزة، اليمن، السودان وسوريا، وذلك عبر أقسامها الثلاثة: "مبادرات" و"ملهمون" و"مفاهيم".

ومن المقرر أن تجمع القمة، التي ينظمها وقف الديانة التركي، ممثلين عن منظمات دولية وهيئات إغاثية، ووزراء، وشخصيات فكرية وإعلامية، لمناقشة آليات التعاون والتكامل في الاستجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، ووضع رؤية مشتركة لتعزيز العمل الإنساني المستدام.

ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الإنسانية الدولية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الإغاثة والجهات المانحة، ووضع إستراتيجيات تنموية تركز على إعادة بناء الإنسان، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية في القطاع.