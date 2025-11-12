سلوك لامين جمال يثير جدلا واسعا ويقسم جماهير المنصات

أثار سلوك نجم برشلونة الشاب لامين جمال جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى فيه مراهقا يعيش سنه الطبيعية ومن يعتبر تصرفاته طائشة تسيء لصورة النادي، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة للاعب داخل وخارج الملعب.

ويمثل جمال، البالغ من العمر 18 عاما فقط، موهبة استثنائية في عالم كرة القدم تقدر قيمته السوقية بأكثر من 200 مليون دولار، وقد حقق ألقابا وبطولات لم يفز بها لاعبون مخضرمون رغم صغر سنه، مما يجعله محط أنظار العالم بشكل مستمر.

لكن التصرفات الشخصية للنجم الصاعد باتت محل انتقاد شديد، إذ يصفه البعض بـ"أبو سروال طايح" و"أبو مصاصة" و"المراهق"، حتى إن بعض مشجعي برشلونة أنفسهم ينتقدون تصرفاته ويرونه متعجرفا وطائشا، في إشارة إلى سلوكياته داخل الملعب وخارجه.

وتجاوزت انتقادات اللاعب الجانب السلوكي إلى تصريحاته الإعلامية، إذ اتهم في إحدى المناسبات ريال مدريد بالاستفادة من التحكيم، وهو ما وصفه لاعبون بالتصريحات الغبية وغير المحترمة، في تصعيد أثار حفيظة الوسط الكروي الإسباني.

وذكرت صحف إسبانية أن لاعبين في برشلونة قدموا شكوى لمجلس إدارة النادي ضد جمال، معتبرين أن سلوكه يجلب لهم السباب وأن الجماهير الإسبانية باتت تكرههم بسببه، وأنه يسيء لصورة النادي إذا استمر على هذه الحال.

وفي تطور لافت، شهدت مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو هتافات من 20 ألف متفرج على المدرجات ضد جمال، حيث كانوا يهتفون "ادعسوا عليه" ويشتمونه ويشتمون ناديه بسببه، في مشهد غير مألوف تجاه لاعب في فريقه.

ودفع هذا التصعيد رابطة الدوري الإسباني (الليغا) إلى تقديم تقرير رسمي ضمنت فيه هتافات جماهير سيلتا ضد جمال كجزء من الإساءات التي يتعرض لها اللاعبون والأندية، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي بات اللاعب الشاب طرفا فيها.

ويعاني جمال حاليا من إصابة في الحوض، كما وجد نفسه وسط صراع بين نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، مما يضع مزيدا من الضغوط على اللاعب الذي لا يزال في مرحلة المراهقة ولم ينضج بعد كما يرى البعض.

إعلان

ورصد برنامج شبكات (2025/11/12) جانبا من تعليقات المتابعين على هذه التطورات، حيث كتب رامي:

بالفعل تصرفاته طائشة وغير متزنة، يجب على النادي أن يكون حازما أكثر معه.

بدوره، رأى زكريا أن الأمر قد يكون جزءا من حملة ممنهجة ضد اللاعب، فغرد:

ليس الوحيد، كل اللاعبين يمرون بفترات من الممكن أن تغير سلوكهم لكن يبدو أن هناك من يريد أن يضعه في دائرة الانتقاد دائما ليؤثر على أدائه.

أما علي فشدد على أهمية التوجيه النفسي للاعب، فكتب:

لامين يعتبر أمل برشلونة ومنتخب إسبانيا وكل خطوة منه محسوبة، ووضع مدرب نفسي لتقويمه وتوجيهه شيء مهم جدا وإلا سنفقد هذا اللاعب.

من جهته، حمّل حيان المسؤولية لأهل اللاعب، فغرد:

لاعب طائش لساتو مراهق، المفروض أهله، أمو وأبوه يتعاونوا مع إدارة النادي ويكونوا أكثر صرامة في تقييم سلوكه.

وعلق لاعبون ومدربون كُثر على سلوك جمال في الفترة الأخيرة، واعتبروا أنه يحتاج لتوجيه وإرشاد وأن تصرفات والده قد تؤثر عليه وقد تؤدي لتدمير مسيرته كلاعب، في تحذيرات تعكس قلق الوسط الكروي على مستقبل هذه الموهبة الواعدة.

ويطرح وضع جمال تساؤلات حول التحديات التي يواجهها اللاعبون الشباب في التعامل مع الشهرة المبكرة، إذ يريد الشاب أن يحتفل ويفرض شخصيته ويستغل شهرته ويعيش مراهقته، لكن أنظار العالم عليه وتصرفاته مراقبة بالكاميرات والجماهير تنتظر أي خطأ منه لمهاجمته.