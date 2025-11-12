أخبار|أفريقيا

زيارة رئيس إسرائيل للكونغو الديمقراطية وزامبيا تثير انتقادات فلسطينية

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (يمين) لدى استقباله إسحاق هرتسوغ في كينشاسا (الرئاسة الكونغولية)
Published On 12/11/2025
آخر تحديث: 14:53 (توقيت مكة)

في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى وسط أفريقيا، وصل إسحاق هرتسوغ إلى كينشاسا حيث التقى نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين تل أبيب والدول الأفريقية.

غير أن الزيارة أثارت رفضا فلسطينيا، إذ اعتبرتها حركة حماس محاولة لاختراق المواقف الأفريقية التقليدية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد الرئيس الكونغولي أن بلاده تملك فرصا كثيرة يمكن أن تستفيد منها الشركات الإسرائيلية في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة والتعليم، مشيرا إلى أن المحادثات مع هرتسوغ تسير بشكل جيد جدا.

ومن جانبه، وصف الرئيس الإسرائيلي العلاقات بين البلدين بأنها صداقة عميقة، لافتا إلى أن التعاون يشمل قطاعات متعددة من الأمن والدبلوماسية إلى الزراعة والرقمنة.

وجاءت الزيارة إلى الكونغو الديمقراطية بعد محطة أولى في زامبيا، في إطار مسعى إسرائيلي لتوسيع حضورها في القارة الأفريقية، حيث تسعى تل أبيب إلى بناء شراكات جديدة مع دول لطالما دعمت الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

Israel's President Isaac Herzog is welcomed by Zambia's President Hakainde Hichilema upon his arrival, marking the first-ever state visit by an Israeli head of state, at Kenneth Kaunda International Airport in Lusaka, Zambia, October 10, 2025. Herzog is in the country for a two-day visit. REUTERS/Moses Mwape
رئيس زامبيا، هاكيندي هيشيليما، لدى استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا (رويترز)

الموقف الفلسطيني

واعتبرت حركة حماس في بيان صحفي، أن استقبال الرئيس الإسرائيلي يمثل تبييضا لصفحة الاحتلال وتطبيعا مع جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد الفلسطينيين في غزة.

وأكدت الحركة أن استقبال "مجرم حرب ملطخة يداه بدماء الأبرياء" يعد مشاركة فعلية في تبرير جرائم الاحتلال.

ودعت الحركة الدول الأفريقية إلى رفض هذه العلاقات ومواصلة دورها التاريخي المناهض للاستعمار والظلم، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل أبشع صور الاستعمار وأكثرها دموية ووحشية.

وزير خارجية زامبيا مولامبو هايمبي (يسار) مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر (الحساب الرسمي لجدعون ساعر)

خلفية سياسية

شهدت العلاقات الإسرائيلية الأفريقية في السنوات الأخيرة محاولات متكررة من تل أبيب لتعزيز حضورها في القارة، سواء عبر التعاون الاقتصادي أو عبر مشاريع زراعية وتقنية.

غير أن هذه التحركات غالبا ما تواجه بانتقادات من قوى سياسية وشعبية ترى فيها مسعى لتقويض الموقف الأفريقي التقليدي الداعم للقضية الفلسطينية.

وتأتي زيارة هرتسوغ إلى زامبيا والكونغو الديمقراطية في وقت حساس، إذ تتواصل تداعيات الحرب على غزة، مما يجعل أي تقارب أفريقي مع إسرائيل محل جدل واسع، ويضع الدول الأفريقية أمام اختبار صعب بين مصالحها التنموية ومواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية.

وبينما تسعى إسرائيل إلى توسيع نفوذها في أفريقيا عبر الاقتصاد والدبلوماسية، يظل الموقف الفلسطيني حاضرا بقوة في الخطاب السياسي والإعلامي، مما يضع الدول الأفريقية أمام معادلة معقدة تجمع بين حسابات المصالح ومقتضيات المواقف المبدئية تجاه القضية الفلسطينية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

