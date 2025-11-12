روسيا تتصدى لمسيّرات وأوكرانيا تؤكد تدهور الأوضاع في زاباروجيا

أعلنت روسيا التصدي لهجوم بمسيّرات أوكرانية استهدفت مواقع مختلفة في البلاد، في حين قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي إن الوضع أصبح أسوأ بكثير في منطقة زاباروجيا.

وقالت السلطات الروسية إن الدفاعات الجوية دمرت 22 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، من بينها مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو.

ونقلت رويترز عن حاكم إقليم ستافروبول الروسي فلاديمير فلاديميروف قوله إن هجوما بمسيّرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة الصناعية في الإقليم الواقع جنوبي روسيا.

وأكد فلاديميروف عدم تسجيل أي إصابات بسبب الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأضرار التي لحقت بالمنشآت في المنطقة الصناعية.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تكثف هجماتها على محور بوكروفسك وفي منطقة زاباروجيا، في ظل ظروف ميدانية صعبة تزيدها الأحوال الجوية تعقيدا.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن الوضع أصبح أسوأ بكثير في منطقة زاباروجيا، وذلك بعد إعلان الجيش تراجع قواته من مواقعها بالقرب من مناطق سكنية عدة في زاباروجيا بسبب الهجمات الروسية المكثفة.

وكتب سيرسكي على منصة تليغرام "تدهور الوضع تدهورا ملحوظا في اتجاهي أوليكساندريفكا وهوليابول، حيث تقدم العدو مستغلا تفوقه في العدد والعتاد في معارك ضارية واستولى على 3 بلدات".

وفي شرق أوكرانيا، قال الجيش الأوكراني إن قواته صدت عشرات الهجمات الروسية على طول الجبهة في محاور عدة.

وأوضح في بيان أن المعارك الأعنف دارت قرب بوكروفسك، كما كثفت القوات الروسية عملياتها أيضا في محوري كوبيانسك وفولشانسك، في حين تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن مواقعها وتدمير المعدات الروسية.

من جانب آخر، اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى إغراق أوكرانيا في الظلام والبرد مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضافت كوبر على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا أن الهجمات الروسية لا تستهدف أوكرانيا فحسب، لكنها تهدد أيضا أمن بريطانيا الاقتصادي، وقالت إن أمن أوكرانيا من أمن دول السبع التي ستقف للدفع قدما بدعم أوكرانيا.

وتواصل القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا، ولا سيما في منطقة دونيتسك حيث تتركز المعارك، وأعلنت موسكو أول أمس الاثنين السيطرة على 3 قرى جديدة.

وبموازاة تقدمها الميداني تصعّد روسيا منذ أسابيع قصفها على شبكة السكك الحديد ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، وسط هبوط درجات الحرارة مع اقتراب الشتاء.

في المقابل، تستهدف كييف بانتظام مستودعات النفط والمصافي وغيرها من المنشآت في روسيا.