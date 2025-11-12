أخبار

رئيس كولومبيا: أمرت أجهزة استخبارات إنفاذ القانون بتعليق جميع الاتصالات والتعاملات مع أجهزة الأمن الأميركية

Published On 12/11/2025
|
آخر تحديث: 04:27 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر: الجزيرة

إعلان