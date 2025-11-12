رئيس جنوب أفريقيا: مقاطعة واشنطن لقمة العشرين لن تغير شيئا

أكد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أن قرار الولايات المتحدة مقاطعة قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني "لن يؤثر على انعقادها أو نتائجها".

وشدد رامافوزا على أن "الاجتماع سيُعقد كما هو مقرر، وستُتخذ خلاله عدد من القرارات المهمة حتى في غياب واشنطن".

وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "إذا لم يكونوا هنا، فذلك شأنهم. مجموعة العشرين ستُعقد كما هو مقرر، وقادة آخرون سيكونون حاضرين، وستُتخذ قرارات تمضي بالعالم قدما".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يوفد أي ممثل عن إدارته إلى القمة، متهما حكومة بريتوريا ـمن دون تقديم أدلةـ بأنها "تضطهد المزارعين البيض".

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "إنه لأمر مخز تماما أن تعقد قمة مجموعة الـ20 في جنوب أفريقيا". وأضاف "لن يحضر أي مسؤول حكومي أميركي ما دامت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة".

وأضاف أنه يتطلع إلى استضافة قمة مجموعة الـ20 لعام 2026 في الولايات المتحدة في منتجعه الخاص للغولف في ميامي بولاية فلوريدا.

ويأتي القرار الأميركي في وقت تتولى فيه جنوب أفريقيا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، قبل تسليمها إلى الولايات المتحدة العام المقبل، في ظل توتر متصاعد بين البلدين بسبب موقف بريتوريا من الحرب في غزة، بعد تقديمها شكوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، وهو ما أثار غضب واشنطن.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 30% على جنوب أفريقيا، هي الأعلى بين الدول الواقعة في جنوب القارة الأفريقية.

رئيس الأرجنتين يحذو حذو ترامب

من جانبه، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يشارك في القمة، وأن وزير الخارجية بابلو كيرنو سيمثّل بلاده بدلا عنه.

وتعقيبا على تلك الإجراءات، قال رامافوزا "من خلال خبرتي في السياسة، فإن المقاطعات لا تنجح أبدا حقا. إنها تأتي بنتائج عكسية"، وأضاف أن "من الأفضل أن تكون داخل الخيمة بدلا من خارجها".

يذكر أن جنوب أفريقيا انضمت إلى مجموعة العشرين منذ تأسيسها عام 1999 عقب الأزمة المالية الآسيوية، بدعم من الولايات المتحدة وكندا لضمان تمثيل القارة الأفريقية في المنتدى العالمي.

وقد حظيت عضويتها بتأييد دول مجموعة السبع، باعتبارها الاقتصاد الأكثر تصنيعا في أفريقيا وصوتا رئيسيا للقارة في الحوكمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب إدماج اقتصادات ناشئة أخرى مثل البرازيل والهند والصين والمكسيك.

وتحمل رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتركّز على تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، وتمويل التكيّف مع التغير المناخي، وتحقيق النمو الشامل، وهي أولويات وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها "معادية للمصالح الأميركية".

ويُتوقع أن يشارك في قمة جوهانسبرغ قادة من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، في أول اجتماع من نوعه لمجموعة العشرين يُعقد في القارة الأفريقية.