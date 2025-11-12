عائلة المعارض التونسي جوهر بن مبارك تؤكد تعرضه للضرب داخل السجن

أكدت محامية وعائلة المعارض التونسي المعتقل جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام، أنه تعرض للضرب الشديد داخل السجن، متهمين عددا من السجناء وحراس السجن بالاعتداء عليه.

وقالت دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة جوهر، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، إن "أعوانا ومساجين ضربوه، وآثار الضرب على جنبه وزُرقة وخدوش في جسمه، ضربوه حتى أغمي عليه وهناك كسر.. 6 مساجين و5 أعوان قاموا بذلك".

وأوضحت مصدق أنها علمت بذلك من قبل المحامية حنان الخميري التي زارت بن مبارك اليوم الأربعاء.

وقدمت الخميري بلاغا بجريمة تعذيب لوكيل الجمهورية جاء فيه أن "جوهر تعرض يوم الثلاثاء للاعتداء بالعنف".

المحامية دليلة مصدق وأخت السجين السياسي جوهر بن مبارك باكية:" أعوان السجن وبعض المساجين اعتدوا بالضرب الوحشي على أخي لإجباره على فك إضراب الجوع"

وبينت الخميري في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "آثار التعذيب بادية على جسمه وأنه يشكو من كسر في الضلوع".

وقال عز الدين الحزقي والد جوهر في المؤتمر الصحفي نفسه إن "حراس السجن مجرمون"، مشيرا إلى أنه تمكن اليوم من مقابلة مدير السجن الذي ادعى أن المحامية "هوّلت الأمور".

وذكرت شقيقة المعارض التونسي أن "الأعوان أمروا المساجين بالاعتداء عليه"، وأضافت وهي باكية "عذبوه لأنه رفض الأكل.. وصلنا لمرحلة التوحش".

الحزب الجمهوري يندد

في الوقت نفسه، قال الحزب الجمهوري المعارض، في بيان، إنه يتابع بقلق ما تعرض له المعتقل السياسي جوهر بن مبارك من اعتداء بالعنف الشديد داخل سجنه، معتبرا أن هذا الاعتداء "يهدف إلى كسر إرادته وثنيه عن مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام".

كما أعلن الحزب أن أمينه العام عصام الشابي المعتقل على ذمة القضية نفسها التي تُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، قرر مقاطعة المتابعة الصحية لإضرابه عن الطعام، احتجاجا على "تعمّد الهيئة العامة للسجون والإصلاح مغالطة الرأي العام" في بلاغها الصادر أمس الثلاثاء، والذي نفت فيه تدهور الوضع الصحي للمساجين السياسيين، وتأكيدها على "عدم صحة دخولهم في إضراب عن الطعام".

وأكد الحزب أن عصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج يخوضون إضرابات مفتوحة منذ أيام.

وحمّل البيان السلطة السياسية وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين السياسيين، معتبرا أن الاعتداء على جوهر بن مبارك ومنع الزيارة عن عصام الشابي والتضليل الإعلامي حول الوضع الصحي للمضربين هو انتهاك صارخ للقانون ولمبدأ الشفافية، وفق تعبيره.

إضراب عن الطعام

وبدأ جوهر بن مبارك، أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، تحالف المعارضة الرئيسي في تونس، إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين في سجن بلّي المدني في جنوب شرق تونس العاصمة، احتجاجا على ظروف اعتقاله منذ فبراير/شباط 2023.

وأعلن معارضون تونسيون بارزون، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال الأيام الماضية، الإضراب عن الطعام تضامنا مع بن مبارك.

اتساع إضرابات الجوع التي يخوضها سجناء سياسيون في تونس تضامنا مع الإضراب الذي يخوضه المعتقل السياسي جوهر بن مبارك

والثلاثاء، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بيان "ما رُوّج عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام". وأكدت أن "الوضعيات الصحية لكل المساجين ولكل من ادعى إضرابه عن الطعام هي وضعيات محل متابعة صحية مستمرة".

كما شددت الهيئة الحكومية على أن قيام بعض المساجين بإضراب عن الطعام "لا أساس له من الصحة بعد أن ثبت.. زيف ادعاءاتهم، خاصة أمام رفضهم الخضوع للفحوصات الطبية".

وقد حذرت منظمات حقوق الإنسان من تراجع حاد في الحريات المدنية في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة في يوليو/تموز 2021، حيث يقبع العديد من منتقديه خلف القضبان.