ترجيح مقتل 42 شخصا في انقلاب قارب قبالة ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 42 مهاجرا أصبحوا في عداد المفقودين، ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا.

وأنقذت السلطات الليبية 7 ناجين تقطعت بهم السبل في البحر لـ6 أيام بعد غرق القارب -الذي كان يحمل 49 شخصا- قرب حقل البوري النفطي.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من مصرع 18 في انقلاب مركب خشبي كان يحمل عشرات المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل ليبيا، في حين أُنقذ 64 شخصا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة حينها -في بيان- إن "الناجين هم 29 رجلا وامرأة وطفل من السودانيين و18 بنغاليا و12 باكستانيا و3 صوماليين"، مشيرة إلى أنه لا تتوفر إلى الآن معلومات عن جنسيات ضحايا الغرق.

وأشارت إلى أن هذه الحادثة هي "تذكير صارخ بالأخطار الجسيمة التي يواجهها الأشخاص الذين يقومون برحلات بحرية خطرة بحثا عن الأمان والفرص".

وأضافت أن المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط -التي تربط شمال أفريقيا بأوروبا- تبقى "من أخطر طرق الهجرة في العالم".

وقبل نحو شهر تسبب غرق قارب في مقتل 40 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل تونس.