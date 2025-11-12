ترامب يطلب رسميا العفو عن نتنياهو

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، إن الرئيس تلقى رسالة من نظيره الأميركي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد.

وقال ترامب في رسالته "أعتقد أن هذه القضية ضد بيبي (نتنياهو) الذي ناضل إلى جانبي طويلا بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود إيران، هي محاكمة سياسية غير مبررة".

وتابع قائلا "حان الوقت لندع بيبي يوحد إسرائيل بالعفو عنه وإنهاء هذا الصراع القانوني نهائيا". كما أشار في رسالته إلى أن نتنياهو "منخرط في عملية التواصل مع قادة الشرق الأوسط الرئيسيين لضم العديد من الدول الأخرى إلى اتفاقات أبراهام".

من جانبه، ذكر مكتب هرتسوغ أن أي شخص يسعى للحصول على عفو رئاسي عليه أن يقدم طلبا رسميا وفقا للإجراءات المعمول بها.

بين ضغوط ترمب وصلاحيات هرتسوغ.. ما قصة "الخط 300" في إسرائيل؟ وهل يتكرر السيناريو لإنقاذ نتنياهو من المحاكمة؟#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/DuD3M79fbX — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 4, 2025

وقد دعا ترامب الرئيس الإسرائيلي مرارا إلى العفو عن نتنياهو، لكنها المرة الأولى الذي يقدم طلبا رسميا. وكان قد حث هرتسوغ على اتخاذ هذه الخطوة خلال خطابه أمام الكنيست حين زار إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يذكر أن نتنياهو متهم منذ عام 2019 في 3 قضايا فساد، تشمل اتهامات بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة تتجاوز 200 ألف دولار. ولم تنتهِ بعد محاكمته التي بدأت عام 2020.

تعليقات في إسرائيل

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في منشور على موقع إكس "للتذكير.. ينص القانون الإسرائيلي على أن الشرط الأول للحصول على العفو هو الاعتراف بالذنب وإبداء الندم على الأفعال".

من ناحية أخرى، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "العفو عن نتنياهو هو الإجراء الصحيح، وأدعو هرتسوغ إلى الإصغاء لترامب".

وتزامن طلب ترامب اليوم مع مثول نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن جلسات المحاكمة.

وإلى جانب محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.