الناتو يختبر استعداده للحرب بمناورات على الجبهة الشرقية

اختبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) استعداده للحرب على جبهته الشرقية المحاذية لروسيا، حيث نظم في رومانيا مناورات عسكرية تحمل اسم "داكيان فول 2025" لمدة أكثر من 3 أسابيع.

وشارك أكثر من 5 آلاف جندي و1200 قطعة عسكرية من 10 دول، بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في المناورات التي انطلقت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتختتم غدا الخميس.

وشملت المناورات مهام دعم ميداني ولوجستي، وتدريبات على التزود بالوقود جوّا والبحث والإنقاذ ونقل الجرحى، ما يجعلها من أوسع المناورات متعددة المجالات التي يجريها الحلف في المنطقة هذا العام.

وأجريت المناورات في إطار إستراتيجية الردع الجديدة التي أقرها الناتو في قمته الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز استعداد القوات تحسبا لأي هجوم على أراضي الحلفاء.

كما جاءت المناورات مع إعلان الولايات المتحدة -في أواخر أكتوبر/تشرين الأول- سحب 3 آلاف من جنودها المتمركزين في رومانيا. وقال مسؤول رفيع في الناتو للجزيرة إن واشنطن أبلغت الحلف مسبقا بقرارها تقليص قواتها في رومانيا.

وتزايدت الأهمية الإستراتيجية لرومانيا -التي يبلغ طول حدودها مع أوكرانيا نحو 650 كيلومترا- منذ بدء الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية عام 2022.